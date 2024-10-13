https://ria.ru/20241013/pozhar-1977805314.html

Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали

Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали - РИА Новости, 13.10.2024

Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали

Возгорание на 25 квадратных метрах в жилом доме в Уфе после взрыва газа ликвидировали, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:22

2024-10-13T09:22

2024-10-13T09:22

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 13 окт - РИА Новости. Возгорание на 25 квадратных метрах в жилом доме в Уфе после взрыва газа ликвидировали, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. Ранее в ведомстве сообщали, что на улице Ладыгина произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на 2-м этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. 20 жителей эвакуировались самостоятельно. Госпитализированы 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением. На месте работают 64 сотрудника и 21 единица техники. "Возгорание на 25 квадратах ликвидировали", - говорится в релизе ГУ МЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html

уфа

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)