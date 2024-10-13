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Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали - РИА Новости, 13.10.2024
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09:22 13.10.2024
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Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали - РИА Новости, 13.10.2024
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали
Возгорание на 25 квадратных метрах в жилом доме в Уфе после взрыва газа ликвидировали, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:22
2024-10-13T09:22
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Возгорание на 25 квадратных метрах в жилом доме в Уфе после взрыва газа ликвидировали, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. Ранее в ведомстве сообщали, что на улице Ладыгина произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на 2-м этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. 20 жителей эвакуировались самостоятельно. Госпитализированы 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением. На месте работают 64 сотрудника и 21 единица техники. "Возгорание на 25 квадратах ликвидировали", - говорится в релизе ГУ МЧС по Башкирии.
https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Уфе ликвидировали

Пожар после взрыва бытового газа в жилом доме в Уфе ликвидировали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Возгорание на 25 квадратных метрах в жилом доме в Уфе после взрыва газа ликвидировали, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее в ведомстве сообщали, что на улице Ладыгина произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на 2-м этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. 20 жителей эвакуировались самостоятельно. Госпитализированы 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением. На месте работают 64 сотрудника и 21 единица техники.
"Возгорание на 25 квадратах ликвидировали", - говорится в релизе ГУ МЧС по Башкирии.
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