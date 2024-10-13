https://ria.ru/20241013/pozdravlenie-1977786402.html

Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.10.2024

Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником, отметив их особую роль в укреплении... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:06

2024-10-13T00:06

2024-10-13T00:06

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником, отметив их особую роль в укреплении суверенитета страны. "Поздравляю тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря вашему созидательному труду, энергии, целеустремленности сельское хозяйство прочно вошло в число наиболее успешных динамичных отраслей национальной экономики, стало одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к аграриям. Он поблагодарил работников АПК за их труд. "Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, за профессионализм. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов нашей экономики", - сказал президент. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20241013/vosstanovlenie-1977786211.html

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Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства 2024-10-13T00:06 true PT4M49S

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россия, владимир путин, экономика