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Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником - РИА Новости, 13.10.2024
Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником, отметив их особую роль в укреплении... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T00:06
2024-10-13T00:06
2024-10-13T00:06
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником, отметив их особую роль в укреплении суверенитета страны. "Поздравляю тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря вашему созидательному труду, энергии, целеустремленности сельское хозяйство прочно вошло в число наиболее успешных динамичных отраслей национальной экономики, стало одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к аграриям. Он поблагодарил работников АПК за их труд. "Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, за профессионализм. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов нашей экономики", - сказал президент. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.
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Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства
Поздравление Путина с днем работника сельского хозяйства
2024-10-13T00:06
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
Путин поздравил работников АПК России с профессиональным праздником
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником, отметив их особую роль в укреплении суверенитета страны.
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"Поздравляю тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником - с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря вашему созидательному труду, энергии, целеустремленности сельское хозяйство прочно вошло в число наиболее успешных динамичных отраслей национальной экономики, стало одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к аграриям.
Он поблагодарил работников АПК за их труд.
"Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, за профессионализм. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов нашей экономики", - сказал президент.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.