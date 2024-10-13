https://ria.ru/20241013/postradavshie-1977857054.html
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло - РИА Новости, 13.10.2024
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло
Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил 12-й канал израильского телевидения РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T20:42
2024-10-13T20:42
2024-10-13T20:46
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.По данным телеканала, еще пятеро человек получили тяжелые ранения.Взрыв дрона произошел в районе города Биньямина. Подробности случившегося еще не сообщались, однако известно, что перед проникновениям беспилотника не были активированы сирены воздушной тревоги.Израильские СМИ сообщают, что часть раненных эвакуируют в больницы на вертолетах.
https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло
СМИ: трое из 39 пострадавших при взрыве БПЛА в Израиля в критическом состоянии