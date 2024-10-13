https://ria.ru/20241013/postradavshie-1977857054.html

Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло

Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло - РИА Новости, 13.10.2024

Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло

Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил 12-й канал израильского телевидения РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T20:42

2024-10-13T20:42

2024-10-13T20:46

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.По данным телеканала, еще пятеро человек получили тяжелые ранения.Взрыв дрона произошел в районе города Биньямина. Подробности случившегося еще не сообщались, однако известно, что перед проникновениям беспилотника не были активированы сирены воздушной тревоги.Израильские СМИ сообщают, что часть раненных эвакуируют в больницы на вертолетах.

https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024