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Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло - РИА Новости, 13.10.2024
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20:42 13.10.2024 (обновлено: 20:46 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/postradavshie-1977857054.html
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло - РИА Новости, 13.10.2024
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло
Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил 12-й канал израильского телевидения РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T20:42
2024-10-13T20:46
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.По данным телеканала, еще пятеро человек получили тяжелые ранения.Взрыв дрона произошел в районе города Биньямина. Подробности случившегося еще не сообщались, однако известно, что перед проникновениям беспилотника не были активированы сирены воздушной тревоги.Израильские СМИ сообщают, что часть раненных эвакуируют в больницы на вертолетах.
https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число пострадавших при взрыве дрона в Израиле возросло

СМИ: трое из 39 пострадавших при взрыве БПЛА в Израиля в критическом состоянии

© AP Photo / Hatem MoussaУдар по Израилю
Удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Удар по Израилю. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое находятся в критическом состоянии, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.
По данным телеканала, еще пятеро человек получили тяжелые ранения.
Взрыв дрона произошел в районе города Биньямина. Подробности случившегося еще не сообщались, однако известно, что перед проникновениям беспилотника не были активированы сирены воздушной тревоги.
Израильские СМИ сообщают, что часть раненных эвакуируют в больницы на вертолетах.
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