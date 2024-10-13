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Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде - РИА Новости, 13.10.2024
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19:55 13.10.2024 (обновлено: 20:18 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html
Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде
Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде - РИА Новости, 13.10.2024
Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко втайне записывал переговоры с лидерами других стран, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:55
2024-10-13T20:18
в мире
украина
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петр порошенко
александр дубинский
джо байден
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко втайне записывал переговоры с лидерами других стран, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.&quot;Существует документальное подтверждение того, что Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами в своем кабинете. Иметь ли с ним дело после этого — дело каждого отдельного лидера&quot;, — написал он в Telegram-канале.Дубинский сослался на имеющиеся в его распоряжении материалы расследования дела о происхождении пленок с записями разговоров нынешнего президента США Джо Байдена и Порошенко. По словам депутата, ряд свидетелей подтвердили, что видели на столе у последнего диктофон во время закрытых правительственных переговоров. Он добавил, что эта техника не могла попасть в кабинет Порошенко извне, только если ее не пронес сам президент Украины.&quot;При этом свидетель № 2, начальник национального центра оперативно-технического управления системы коммуникаций, сообщил следствию, что все разговоры по правительственной связи проходят под грифом &quot;секретно&quot;. То есть не подлежат несанкционированной записи&quot;, — подчеркнул Дубинский.Депутат добавил, что во избежание подрыва отношений между Киевом и Вашингтоном все материалы направят в конгресс и посольство США на Украине.В 2020 году бывший депутат Верховной рады семи созывов Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и на тот момент вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего главы государства. В СМИ эти материалы получили неформальное название "Пленки Деркача" (или "Пленки Порошенко — Байдена"). Он утверждал, что офис Владимира Зеленского активно участвовал в публикации и распространении пленок "Порошенко — Байдена" до избрания последнего американским президентом.
https://ria.ru/20241001/poroshenko-1975795475.html
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в мире, украина, сша, петр порошенко, александр дубинский, джо байден, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Петр Порошенко, Александр Дубинский, Джо Байден, Верховная Рада Украины
Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде

Дубинский рассказал о тайной записи Порошенко переговоров с зарубежными лидерами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко втайне записывал переговоры с лидерами других стран, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«

"Существует документальное подтверждение того, что Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами в своем кабинете. Иметь ли с ним дело после этого — дело каждого отдельного лидера", — написал он в Telegram-канале.

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Дубинский сослался на имеющиеся в его распоряжении материалы расследования дела о происхождении пленок с записями разговоров нынешнего президента США Джо Байдена и Порошенко. По словам депутата, ряд свидетелей подтвердили, что видели на столе у последнего диктофон во время закрытых правительственных переговоров. Он добавил, что эта техника не могла попасть в кабинет Порошенко извне, только если ее не пронес сам президент Украины.
«

"При этом свидетель № 2, начальник национального центра оперативно-технического управления системы коммуникаций, сообщил следствию, что все разговоры по правительственной связи проходят под грифом "секретно". То есть не подлежат несанкционированной записи", — подчеркнул Дубинский.

Депутат добавил, что во избежание подрыва отношений между Киевом и Вашингтоном все материалы направят в конгресс и посольство США на Украине.
В 2020 году бывший депутат Верховной рады семи созывов Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и на тот момент вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего главы государства. В СМИ эти материалы получили неформальное название "Пленки Деркача" (или "Пленки Порошенко — Байдена"). Он утверждал, что офис Владимира Зеленского активно участвовал в публикации и распространении пленок "Порошенко — Байдена" до избрания последнего американским президентом.
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