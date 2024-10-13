Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде
Дубинский рассказал о тайной записи Порошенко переговоров с зарубежными лидерами
Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко втайне записывал переговоры с лидерами других стран, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
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"Существует документальное подтверждение того, что Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами в своем кабинете. Иметь ли с ним дело после этого — дело каждого отдельного лидера", — написал он в Telegram-канале.
Дубинский сослался на имеющиеся в его распоряжении материалы расследования дела о происхождении пленок с записями разговоров нынешнего президента США Джо Байдена и Порошенко. По словам депутата, ряд свидетелей подтвердили, что видели на столе у последнего диктофон во время закрытых правительственных переговоров. Он добавил, что эта техника не могла попасть в кабинет Порошенко извне, только если ее не пронес сам президент Украины.
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"При этом свидетель № 2, начальник национального центра оперативно-технического управления системы коммуникаций, сообщил следствию, что все разговоры по правительственной связи проходят под грифом "секретно". То есть не подлежат несанкционированной записи", — подчеркнул Дубинский.
Депутат добавил, что во избежание подрыва отношений между Киевом и Вашингтоном все материалы направят в конгресс и посольство США на Украине.
В 2020 году бывший депутат Верховной рады семи созывов Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и на тот момент вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего главы государства. В СМИ эти материалы получили неформальное название "Пленки Деркача" (или "Пленки Порошенко — Байдена"). Он утверждал, что офис Владимира Зеленского активно участвовал в публикации и распространении пленок "Порошенко — Байдена" до избрания последнего американским президентом.