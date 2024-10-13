https://ria.ru/20241013/pokushenie-1977793046.html

Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины

Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины - РИА Новости, 13.10.2024

Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T03:10

2024-10-13T03:10

2024-10-13T06:04

венгрия

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будапешт

виктор орбан

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александр вулин

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евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана.Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград получил информацию о том, что на Виктора Орбана готовилось покушение из-за позиции по Украине."Мне не известно о такой попытке. Но что я знаю, так это то, что на нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане. На премьер-министра, на правительство, на страну", — отметил Сийярто.По его словам, Брюссель из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды удерживает десятки миллиардов евро, причитающиеся Венгрии."По поводу попытки убийства у меня нет информации", — добавил он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.

https://ria.ru/20241011/orban-1977650311.html

https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977704794.html

https://ria.ru/20241012/shtraf-1977780941.html

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венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, александр вулин, еврокомиссия, евросоюз, в мире