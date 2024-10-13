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Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины - РИА Новости, 13.10.2024
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03:10 13.10.2024 (обновлено: 06:04 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/pokushenie-1977793046.html
Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины
Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины - РИА Новости, 13.10.2024
Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T03:10
2024-10-13T06:04
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
александр вулин
еврокомиссия
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана.Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград получил информацию о том, что на Виктора Орбана готовилось покушение из-за позиции по Украине."Мне не известно о такой попытке. Но что я знаю, так это то, что на нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане. На премьер-министра, на правительство, на страну", — отметил Сийярто.По его словам, Брюссель из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды удерживает десятки миллиардов евро, причитающиеся Венгрии."По поводу попытки убийства у меня нет информации", — добавил он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
https://ria.ru/20241011/orban-1977650311.html
https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977704794.html
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венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, александр вулин, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Александр Вулин, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины

Сийярто заявил, что не осведомлен о якобы попытке покушения на Орбана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана.
Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград получил информацию о том, что на Виктора Орбана готовилось покушение из-за позиции по Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан
11 октября, 17:14
"Мне не известно о такой попытке. Но что я знаю, так это то, что на нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане. На премьер-министра, на правительство, на страну", — отметил Сийярто.
По его словам, Брюссель из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды удерживает десятки миллиардов евро, причитающиеся Венгрии.
"По поводу попытки убийства у меня нет информации", — добавил он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана
12 октября, 03:52
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
Бывший премьер-министр Венгерской Республики Ференц Дюрчань - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Бывшего премьера Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана
12 октября, 22:17
 
ВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоАлександр ВулинЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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