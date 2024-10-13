Сийярто прокомментировал информацию о покушении на Орбана из-за Украины
Сийярто заявил, что не осведомлен о якобы попытке покушения на Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не знает о попытке покушения на премьер-министра страны Виктора Орбана.
Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Белград получил информацию о том, что на Виктора Орбана готовилось покушение из-за позиции по Украине.
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"Мне не известно о такой попытке. Но что я знаю, так это то, что на нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане. На премьер-министра, на правительство, на страну", — отметил Сийярто.
"По поводу попытки убийства у меня нет информации", — добавил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
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