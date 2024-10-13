https://ria.ru/20241013/pogoda-1977854990.html

В понедельник в Москве выпадет первый снег

В понедельник в Москве выпадет первый снег - РИА Новости, 13.10.2024

В понедельник в Москве выпадет первый снег

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T19:59

2024-10-13T19:59

2024-10-13T21:07

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник. "По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9.00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Также столичный департамент транспорта порекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт."Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозам температура опустится ниже 0°С, возможна гололедица", - сказано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода