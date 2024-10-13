В понедельник в Москве выпадет первый снег
Власти Москвы предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник
Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник.
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"По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9.00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также столичный департамент транспорта порекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.
"Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозам температура опустится ниже 0°С, возможна гололедица", - сказано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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