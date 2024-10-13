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В понедельник в Москве выпадет первый снег - РИА Новости, 13.10.2024
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19:59 13.10.2024 (обновлено: 21:07 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/pogoda-1977854990.html
В понедельник в Москве выпадет первый снег
В понедельник в Москве выпадет первый снег - РИА Новости, 13.10.2024
В понедельник в Москве выпадет первый снег
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:59
2024-10-13T21:07
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник. "По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9.00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Также столичный департамент транспорта порекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт."Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозам температура опустится ниже 0°С, возможна гололедица", - сказано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
В понедельник в Москве выпадет первый снег

Власти Москвы предупредили о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде, мокром снеге и сильном ветре в понедельник.
«
"По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9.00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также столичный департамент транспорта порекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.
"Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозам температура опустится ниже 0°С, возможна гололедица", - сказано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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