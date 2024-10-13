https://ria.ru/20241013/podrostok-1977843692.html

СМИ: в Харькове сотрудники военкомата пытались мобилизовать подростка

СМИ: в Харькове сотрудники военкомата пытались мобилизовать подростка - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: в Харькове сотрудники военкомата пытались мобилизовать подростка

Сотрудники военкомата в Харькове пытались задержать и усадить в свой микроавтобус 16-летнего подроста, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:53

2024-10-13T16:53

2024-10-13T20:02

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове пытались задержать и усадить в свой микроавтобус 16-летнего подроста, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "В Харькове сотрудники ТЦК (территориально центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) пытались затащить в бусик 16-летнего мальчика… Прохожие смогли отбить подростка от военкомов", - говорится в сообщении. В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241008/vsu-1976883470.html

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Прохожие защищают 16-летнего подростка от сотрудников ТЦК в Харькове В Харькове сотрудники ТЦК пытались затащить в бусик 16-летнего мальчика, пишут местные паблики. Сообщается, что прохожие смогли отбить подростка от военкомов. 2024-10-13T16:53 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, украина, киев