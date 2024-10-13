СМИ: в Харькове сотрудники военкомата пытались мобилизовать подростка
В Харькове прохожие отбили подростка у военкомов, стычка попала на видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове пытались задержать и усадить в свой микроавтобус 16-летнего подроста, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
"В Харькове сотрудники ТЦК (территориально центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) пытались затащить в бусик 16-летнего мальчика… Прохожие смогли отбить подростка от военкомов", - говорится в сообщении.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине пожаловались, что старшеклассники покидают страну
11 октября, 16:47