https://ria.ru/20241013/podkhod-1977792289.html

"Путин стал сильнее": в партии Бербок неожиданно отвернулись от Украины

"Путин стал сильнее": в партии Бербок неожиданно отвернулись от Украины - РИА Новости, 14.10.2024

"Путин стал сильнее": в партии Бербок неожиданно отвернулись от Украины

Необходимо восстановить дипломатические каналы и начать переговоры с Россией, такое мнение в статье для Frankfurter Rundschau высказала группа авторов, среди... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-13T02:57

2024-10-13T02:57

2024-10-14T00:12

в мире

россия

баден-вюртемберг

украина

владимир путин

анналена бербок

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Необходимо восстановить дипломатические каналы и начать переговоры с Россией, такое мнение в статье для Frankfurter Rundschau высказала группа авторов, среди которых Винфрид Герман — министр транспорта земли Баден-Вюртемберг и член партии зеленых, в которой также состоит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.В своем материале авторы статьи признают, что политика стран Запада в отношении России оказала обратный эффект: усилила Россию и ослабила Запад."Поставки оружия (Украине. — Прим. ред.) и санкции не привели к успеху. Напротив, экономический и политический ущерб оказался сильнее для стран, вводивших ограничения, чем для России. Путин стал не слабее в военном и экономическом отношении, а сильнее, а Россия не изолирована на международном уровне", — подчеркивают Герман и его соавторы.Член партии "Зеленые" призвал своих коллег по партии из правительства к ответственности в отношении изменения внешнеполитического курса, назвав нынешний подход к конфликту на Украине провальным."Западные правительства, особенно федеральное правительство, должны инициировать изменение стратегии. Запреты мыслей и дискуссий должны быть разрушены", — заявили авторы.По их мнению, при пересмотре подхода к украинскому конфликту необходимо "признать интересы России в сфере безопасности"."Зеленые" являются одними из самых ярых сторонников поставок оружия Киеву. Бывший сопредседатель партии, глава МИД Германии Анналена Бербок отличается своей радикальной антироссийской риторикой.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241013/pravda-1977788624.html

https://ria.ru/20241012/bundestag-1977714795.html

https://ria.ru/20241006/osvobozhdenie-1976579983.html

https://ria.ru/20241011/berbok-1977613334.html

россия

баден-вюртемберг

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в мире, россия, баден-вюртемберг, украина, владимир путин, анналена бербок