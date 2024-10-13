https://ria.ru/20241013/petrovka-1977816113.html

В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два человека

В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 13.10.2024

В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два человека

Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:18

2024-10-13T11:18

2024-10-13T11:24

происшествия

белгородский район

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны. Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь", - написал глава региона.Гладков уточнил, что для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил он.

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

белгородский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район