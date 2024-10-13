https://ria.ru/20241013/petrovka-1977816113.html
В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два человека
В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 13.10.2024
В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два человека
Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:18
2024-10-13T11:18
2024-10-13T11:24
происшествия
белгородский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны. Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь", - написал глава региона.Гладков уточнил, что для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил он.
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район
Происшествия, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два человека
В белгородском селе Петровка при атаке дрона пострадали два бойца самообороны