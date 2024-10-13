https://ria.ru/20241013/pedagog-1977789560.html

Против педагога возбудили дело из-за жестокого обращения со студенткой

Против педагога возбудили дело из-за жестокого обращения со студенткой - РИА Новости, 13.10.2024

Против педагога возбудили дело из-за жестокого обращения со студенткой

Уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего расследуется в Хабаровске после того, как преподаватель техникума выволок... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T02:01

2024-10-13T02:01

2024-10-13T02:01

хабаровск

россия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего расследуется в Хабаровске после того, как преподаватель техникума выволок студентку из аудитории, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. В соцсетях стало распространяться видео, на котором преподаватель Хабаровского техникума транспортных технологий, схватив одну из студенток за руку, волоком по полу пытается выгнать ее из аудитории, ученица упирается. В сеть попала часть видео, где не понятно, из-за чего происходит конфликт. В соцсетях утверждается, что студентки не в первый раз "доводят" педагога - он давно жаловался на группу и даже писал на учениц несколько докладных. Якобы в день инцидента на парах девушка начала "мяукать, кукарекать и орать". РИА Новости пока не удалось получить официальных комментариев у руководства техникума о случившемся. "В Хабаровске по результатам проверки опубликованной в соцмедиа информации о применении преподавателем насилия по отношению к студентке техникума возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)... Опубликована информация о применении насилия преподавателем-мужчиной в отношении 17-летней студентки одного из техникумов города Хабаровска", - сообщает следственное управление. Кроме того, уточняет СУСК региона, инициировано производство процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе неё будет дана правовая оценка действиям уполномоченных должностных лиц из числа администрации техникума на предмет соблюдения прав и безопасности учащихся.

https://ria.ru/20241010/jamal-1977354725.html

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хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия