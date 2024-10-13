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Памятник героям СВО установили в Вологде - РИА Новости, 13.10.2024
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Вологодская область
 
14:40 13.10.2024 (обновлено: 14:47 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/pamyatnik-1977830733.html
Памятник героям СВО установили в Вологде
Памятник героям СВО установили в Вологде - РИА Новости, 13.10.2024
Памятник героям СВО установили в Вологде
На Аллее Героев в Вологде установили памятник героям специальной военной операции (СВО), губернатор Георгий Филимонов возложил цветы к мемориалу, чтобы почтить... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:40
2024-10-13T14:47
вологодская область
общество
вологда
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На Аллее Героев в Вологде установили памятник героям специальной военной операции (СВО), губернатор Георгий Филимонов возложил цветы к мемориалу, чтобы почтить память защитников Отечества, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Посетили Аллею Героев на Козицинском кладбище. Многие вологжане обращались с вопросом о благоустройстве мест захоронения участников СВО. Установили мемориал, макет которого был согласован с родственниками бойцов. Скульптуру изготовили из бронзы и алюминия. Поставили флагштоки, сделали отмостку из гранита. Чтим память наших лучших людей, ушедших в Вечность воинов", - рассказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что памятник был создан калужскими скульпторами Алексеем Комовым и Алиной Фарниевой. В изготовлении элементов принимали участие производства из Калуги, Белгорода, Дмитрова и Москвы. Вес скульптуры бойца и постамента составляет более 700 килограммов. На установку мемориала было направлено около 4 миллионов рублей бюджетных средств. В пресс-службе уточнили, что торжественная церемония открытия памятника состоится позже после завершения всех работ по благоустройству Аллеи Героев.
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общество, вологда, вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Общество, Вологда, Вологодская область, Георгий Филимонов

Памятник героям СВО установили в Вологде

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиПамятник героям специальной военной операции в Вологоде
Памятник героям специальной военной операции в Вологоде - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Памятник героям специальной военной операции в Вологоде
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На Аллее Героев в Вологде установили памятник героям специальной военной операции (СВО), губернатор Георгий Филимонов возложил цветы к мемориалу, чтобы почтить память защитников Отечества, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
«
"Посетили Аллею Героев на Козицинском кладбище. Многие вологжане обращались с вопросом о благоустройстве мест захоронения участников СВО. Установили мемориал, макет которого был согласован с родственниками бойцов. Скульптуру изготовили из бронзы и алюминия. Поставили флагштоки, сделали отмостку из гранита. Чтим память наших лучших людей, ушедших в Вечность воинов", - рассказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что памятник был создан калужскими скульпторами Алексеем Комовым и Алиной Фарниевой. В изготовлении элементов принимали участие производства из Калуги, Белгорода, Дмитрова и Москвы.
Вес скульптуры бойца и постамента составляет более 700 килограммов. На установку мемориала было направлено около 4 миллионов рублей бюджетных средств.
В пресс-службе уточнили, что торжественная церемония открытия памятника состоится позже после завершения всех работ по благоустройству Аллеи Героев.
 
Вологодская областьОбществоВологдаВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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