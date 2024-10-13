https://ria.ru/20241013/palestina-1977788335.html

Власти Палестины работают над признанием независимости

Власти Палестины работают над признанием независимости - РИА Новости, 13.10.2024

Власти Палестины работают над признанием независимости

Палестинская политика направлена на получение признания независимого палестинского государства от большего числа государств, есть европейские страны, готовые... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T01:21

2024-10-13T01:21

2024-10-13T01:21

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Палестинская политика направлена на получение признания независимого палестинского государства от большего числа государств, есть европейские страны, готовые признать его независимость, сказал РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. Он принял участие в акции солидарности с палестинским и ливанским народами, организованной посольством Венесуэлы в РФ. "Наша основная политика заключается в увеличении числа стран, признающих палестинское государство. Около 149 стран признают палестинское государство, есть еще ряд европейских стран, готовых к этому признанию", - сказал посол. Он напомнил, что ряд стран Латинской Америки - Боливия, Венесуэла, Колумбия, Никарагуа - разорвали свои отношения с Израилем. Нофаль отметил, что Латинская Америка проявляет солидарность, что касается не только правительств, но и народов, в поддержке палестинского дела и законных прав палестинского народа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241004/finlyandiya-1976376692.html

https://ria.ru/20240919/mid-1973728870.html

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