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СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю - РИА Новости, 13.10.2024
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18:51 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/oruzhie-1977850395.html
СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю
СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю
Германия с марта не поставляет оружие Израилю, причем поставки блокируют представители партии "Зелёные": глава МИД Анналена Бербок, а также вице-канцлер и... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:51
2024-10-13T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
германия
израиль
турция
анналена бербок
роберт хабек
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Германия с марта не поставляет оружие Израилю, причем поставки блокируют представители партии "Зелёные": глава МИД Анналена Бербок, а также вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, сообщило в воскресенье немецкое издание Bild. "С марта оружия (для Израиля - ред.) из Германии больше не было! Теперь выяснялось, кто заблокировал поставки оружия в Израиль. Это были министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок – высшие министры от партии "Зелёные", - говорится в публикации. Как сообщает Bild, Бербок и Хабек требуют от Израиля письменной гарантии того, что поставляемое Германией оружие не будет использоваться для геноцида. При этом, по данным издания, ФРГ продолжает поставлять оружие Турции. В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю. Кроме того, он добавил, что в правительстве ФРГ приняли решения, чтобы обеспечить новые поставки в ближайшее время. В конце сентября Бербок заявляла, что Германия не поставляет Израилю оружие, которые может быть использовано для боевых действий в секторе Газа. Однако в речи, посвящённой годовщине нападения палестинского движения ХАМАС, Бербок сказала, что Германия продолжает поставлять оружие Израилю. Ранее издание Bild сообщало, что Германия с прошлого года не даёт ответ на запрос Израиля о поставках боеприпасов для танков и другого вооружения, но при этом одобрила запрос на поставки вооружений от Катара.
https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, цены на нефть, германия, израиль, турция, анналена бербок, роберт хабек, олаф шольц, bild, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Германия, Израиль, Турция, Анналена Бербок, Роберт Хабек, Олаф Шольц, Bild, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю

Bild: ФРГ с марта не передает оружие Израилю, поставки блокируют Бербок и Хабек

© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Германия с марта не поставляет оружие Израилю, причем поставки блокируют представители партии "Зелёные": глава МИД Анналена Бербок, а также вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, сообщило в воскресенье немецкое издание Bild.
«
"С марта оружия (для Израиля - ред.) из Германии больше не было! Теперь выяснялось, кто заблокировал поставки оружия в Израиль. Это были министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок – высшие министры от партии "Зелёные", - говорится в публикации.
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Как сообщает Bild, Бербок и Хабек требуют от Израиля письменной гарантии того, что поставляемое Германией оружие не будет использоваться для геноцида.
При этом, по данным издания, ФРГ продолжает поставлять оружие Турции.
В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю. Кроме того, он добавил, что в правительстве ФРГ приняли решения, чтобы обеспечить новые поставки в ближайшее время.
В конце сентября Бербок заявляла, что Германия не поставляет Израилю оружие, которые может быть использовано для боевых действий в секторе Газа. Однако в речи, посвящённой годовщине нападения палестинского движения ХАМАС, Бербок сказала, что Германия продолжает поставлять оружие Израилю.
Ранее издание Bild сообщало, что Германия с прошлого года не даёт ответ на запрос Израиля о поставках боеприпасов для танков и другого вооружения, но при этом одобрила запрос на поставки вооружений от Катара.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьГерманияИзраильТурцияАнналена БербокРоберт ХабекОлаф ШольцBildХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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