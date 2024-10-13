СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю
Bild: ФРГ с марта не передает оружие Израилю, поставки блокируют Бербок и Хабек
© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Германия с марта не поставляет оружие Израилю, причем поставки блокируют представители партии "Зелёные": глава МИД Анналена Бербок, а также вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, сообщило в воскресенье немецкое издание Bild.
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"С марта оружия (для Израиля - ред.) из Германии больше не было! Теперь выяснялось, кто заблокировал поставки оружия в Израиль. Это были министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок – высшие министры от партии "Зелёные", - говорится в публикации.
Как сообщает Bild, Бербок и Хабек требуют от Израиля письменной гарантии того, что поставляемое Германией оружие не будет использоваться для геноцида.
При этом, по данным издания, ФРГ продолжает поставлять оружие Турции.
В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю. Кроме того, он добавил, что в правительстве ФРГ приняли решения, чтобы обеспечить новые поставки в ближайшее время.
В конце сентября Бербок заявляла, что Германия не поставляет Израилю оружие, которые может быть использовано для боевых действий в секторе Газа. Однако в речи, посвящённой годовщине нападения палестинского движения ХАМАС, Бербок сказала, что Германия продолжает поставлять оружие Израилю.
Ранее издание Bild сообщало, что Германия с прошлого года не даёт ответ на запрос Израиля о поставках боеприпасов для танков и другого вооружения, но при этом одобрила запрос на поставки вооружений от Катара.