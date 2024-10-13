https://ria.ru/20241013/oruzhie-1977850395.html

СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю

СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ узнали, кто в Германии заблокировал поставки оружия Израилю

Германия с марта не поставляет оружие Израилю, причем поставки блокируют представители партии "Зелёные": глава МИД Анналена Бербок, а также вице-канцлер и... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:51

2024-10-13T18:51

2024-10-13T18:51

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Германия с марта не поставляет оружие Израилю, причем поставки блокируют представители партии "Зелёные": глава МИД Анналена Бербок, а также вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, сообщило в воскресенье немецкое издание Bild. "С марта оружия (для Израиля - ред.) из Германии больше не было! Теперь выяснялось, кто заблокировал поставки оружия в Израиль. Это были министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок – высшие министры от партии "Зелёные", - говорится в публикации. Как сообщает Bild, Бербок и Хабек требуют от Израиля письменной гарантии того, что поставляемое Германией оружие не будет использоваться для геноцида. При этом, по данным издания, ФРГ продолжает поставлять оружие Турции. В четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю. Кроме того, он добавил, что в правительстве ФРГ приняли решения, чтобы обеспечить новые поставки в ближайшее время. В конце сентября Бербок заявляла, что Германия не поставляет Израилю оружие, которые может быть использовано для боевых действий в секторе Газа. Однако в речи, посвящённой годовщине нападения палестинского движения ХАМАС, Бербок сказала, что Германия продолжает поставлять оружие Израилю. Ранее издание Bild сообщало, что Германия с прошлого года не даёт ответ на запрос Израиля о поставках боеприпасов для танков и другого вооружения, но при этом одобрила запрос на поставки вооружений от Катара.

https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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