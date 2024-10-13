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При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина - РИА Новости, 13.10.2024
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина
Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T07:47
2024-10-13T07:47
2024-10-13T08:59
кореновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
краснодарский край
кореновский район
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 01.15 13.10.2024 от оперативного дежурного ЕДДС МО Кореновский район поступило сообщение о том, произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера, по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, 87А. Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "под завалом обнаружено тело женщины" из числа "медицинского персонала", ее личность устанавливается.Из здания были эвакуированы 206 человек.Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия.Кроме того, по поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.
https://ria.ru/20241012/obrushenie-1977770522.html
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кореновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край, кореновский район
Кореновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край, Кореновский район
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина
На Кубани произошло обрушение в психдиспансере, под завалами нашли тело женщины