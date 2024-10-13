Рейтинг@Mail.ru
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 13.10.2024 (обновлено: 08:59 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977800594.html
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина - РИА Новости, 13.10.2024
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина
Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T07:47
2024-10-13T08:59
кореновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
краснодарский край
кореновский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 01.15 13.10.2024 от оперативного дежурного ЕДДС МО Кореновский район поступило сообщение о том, произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера, по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, 87А. Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "под завалом обнаружено тело женщины" из числа "медицинского персонала", ее личность устанавливается.Из здания были эвакуированы 206 человек.Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия.Кроме того, по поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.
https://ria.ru/20241012/obrushenie-1977770522.html
кореновск
краснодарский край
кореновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кореновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край, кореновский район
Кореновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край, Кореновский район
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла женщина

На Кубани произошло обрушение в психдиспансере, под завалами нашли тело женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Межэтажное перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, под завалом обнаружено тело женщины, эвакуированы свыше 200 человек, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«
"В 01.15 13.10.2024 от оперативного дежурного ЕДДС МО Кореновский район поступило сообщение о том, произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера, по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, 87А. Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, "под завалом обнаружено тело женщины" из числа "медицинского персонала", ее личность устанавливается.
Из здания были эвакуированы 206 человек.
Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия.
Кроме того, по поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди
12 октября, 20:02
 
КореновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКраснодарский крайКореновский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала