На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ
Rai1: на южном участке фронта на Украине ранены трое итальянских наемников
© AP Photo / Frank AugsteinНаемники
© AP Photo / Frank Augstein
Наемники. Архивное фото
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РИМ, 13 окт – РИА Новости. Трое итальянских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, получили ранения на южном участке фронта, говорится в репортаже телеканала Rai1.
Один из итальянских наемников рассказал, что российские военнослужащие атаковали их позиции ранним утром в субботу, в результате удара беспилотника он получил ранение "под плечо". Раненым является Юрий Превитали, который действует на стороне Киева с февраля 2023 года, публикуя о себе информацию в социальных сетях. Имя другого итальянца, показанного в сюжете, не сообщается, как и то, был он ли среди раненых. О третьем наемнике Превитали говорит, только называя общее число попавших под обстрел итальянцев.
Автором репортажа является репортер Rai Стефания Баттистини, в отношении которой ФСБ в августе возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Они проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Rai вернула журналистов в Италию, а в начале октября суд Курска заочно арестовал Баттистини и оператора Симоне Траини.
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