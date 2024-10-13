https://ria.ru/20241013/naemniki-1977864118.html

На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ

На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024

На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ

Трое итальянских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, получили ранения на южном участке фронта, говорится в репортаже телеканала РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T23:18

2024-10-13T23:18

2024-10-13T23:18

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РИМ, 13 окт – РИА Новости. Трое итальянских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, получили ранения на южном участке фронта, говорится в репортаже телеканала Rai1. Один из итальянских наемников рассказал, что российские военнослужащие атаковали их позиции ранним утром в субботу, в результате удара беспилотника он получил ранение "под плечо". Раненым является Юрий Превитали, который действует на стороне Киева с февраля 2023 года, публикуя о себе информацию в социальных сетях. Имя другого итальянца, показанного в сюжете, не сообщается, как и то, был он ли среди раненых. О третьем наемнике Превитали говорит, только называя общее число попавших под обстрел итальянцев. Автором репортажа является репортер Rai Стефания Баттистини, в отношении которой ФСБ в августе возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Они проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Rai вернула журналистов в Италию, а в начале октября суд Курска заочно арестовал Баттистини и оператора Симоне Траини. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

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курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)