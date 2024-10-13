Рейтинг@Mail.ru
На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/naemniki-1977864118.html
На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ
На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ
Трое итальянских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, получили ранения на южном участке фронта, говорится в репортаже телеканала РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T23:18
2024-10-13T23:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
РИМ, 13 окт – РИА Новости. Трое итальянских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, получили ранения на южном участке фронта, говорится в репортаже телеканала Rai1. Один из итальянских наемников рассказал, что российские военнослужащие атаковали их позиции ранним утром в субботу, в результате удара беспилотника он получил ранение "под плечо". Раненым является Юрий Превитали, который действует на стороне Киева с февраля 2023 года, публикуя о себе информацию в социальных сетях. Имя другого итальянца, показанного в сюжете, не сообщается, как и то, был он ли среди раненых. О третьем наемнике Превитали говорит, только называя общее число попавших под обстрел итальянцев. Автором репортажа является репортер Rai Стефания Баттистини, в отношении которой ФСБ в августе возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Они проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Rai вернула журналистов в Италию, а в начале октября суд Курска заочно арестовал Баттистини и оператора Симоне Траини. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Украине трое итальянских наемников получили ранения, сообщили СМИ

Rai1: на южном участке фронта на Украине ранены трое итальянских наемников

© AP Photo / Frank AugsteinНаемники
Наемники - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 13 окт – РИА Новости. Трое итальянских наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, получили ранения на южном участке фронта, говорится в репортаже телеканала Rai1.
Один из итальянских наемников рассказал, что российские военнослужащие атаковали их позиции ранним утром в субботу, в результате удара беспилотника он получил ранение "под плечо". Раненым является Юрий Превитали, который действует на стороне Киева с февраля 2023 года, публикуя о себе информацию в социальных сетях. Имя другого итальянца, показанного в сюжете, не сообщается, как и то, был он ли среди раненых. О третьем наемнике Превитали говорит, только называя общее число попавших под обстрел итальянцев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Боец рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наемниками
Вчера, 04:12
Автором репортажа является репортер Rai Стефания Баттистини, в отношении которой ФСБ в августе возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Они проникли на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. Rai вернула журналистов в Италию, а в начале октября суд Курска заочно арестовал Баттистини и оператора Симоне Траини.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Эвакуированная из Курской области: ВСУ пугали жителей жестокостью польских наемников - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками
9 октября, 06:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала