Власти Молдавии сделали Россию врагом в угоду Западу, заявила депутат
Депутат Апостолова: Молдавия выстроила вокруг России образ врага в угоду Западу
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации
© Sputnik / Родион Прока
Мероприятия в Молдавии в честь 80-летия освобождения республики от фашистской оккупации. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Власти Молдавии выстроили вокруг России образ врага в угоду Западу, который зарабатывает на экономическом и энергетическом кризисах в стране, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду пообещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии продолжения евроинтеграционного курса. Позже вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова уточнила, что из этой суммы лишь 705 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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"Энергетический кризис – это ведь не просто результат провальной политики Санду. Как верный сотрудник она зарабатывала деньги своим западным хозяевам. Вытаскивала из нашего кармана и перекладывала в их. Сколько кредитов уже взяла Молдавия у ЕС! Санду и партия власти создают из России образ монстра, лишь бы та не помогла нам стать самостоятельнее. Оставлять Санду и всю её шайку у власти было бы соучастием в преступлении, которое они совершают в отношении Молдавии", - заявила Апостолова на брифинге в Кишиневе.
Депутат также отметила, что Кишинев отказывается от поставок газа из России, находясь под давлением Брюсселя. "Большинство наших граждан с ужасом ждут очередных платежек за коммунальные услуги. Цены за свет и газ растут с космической скоростью. Скоро придётся экономить на еде, чтобы оплачивать счета. А всё из-за того, что в угоду Брюсселю наши власти отказываются от дешевых энергоресурсов из России. Партия власти работает на ЕС, а не на граждан Молдавии", - сказала Апостолова.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников: госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, в то время как Кишинев пользуется резервами топлива, приобретёнными заблаговременно в разных странах на спотовых биржах. Руководство Молдовы, включая премьер-министра Дорина Речана, неоднократно заявляло, что страна "больше не зависит от российского газа, так как присоединилась к европейской энергосистеме". Однако, по мнению экспертов, компания Energocom, закупающая газ на европейских рынках, также приобретает газ российского происхождения, хоть и через посредников.
В следующее воскресенье, 20 октября, в стране пройдут выборы президент и референдум о вступлении страны в ЕС. В выборах участвуют 11 кандидатов, среди которых действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.