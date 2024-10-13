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СМИ: на Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони - РИА Новости, 13.10.2024
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17:07 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/mobilizatsiya-1977845350.html
СМИ: на Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони
СМИ: на Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: на Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони
Сотрудники военкомата мобилизовали в армию Украины мужчину, имевшего бронь от призыва, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:07
2024-10-13T17:07
в мире
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали в армию Украины мужчину, имевшего бронь от призыва, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Жительница Коломыи заявила, что ее мужа "загребли" в армию, несмотря на бронь от "Укрзализныци". По ее словам, он поехал по делам в Черновцы, но там был остановлен сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). Они заявили, что в системе "Оберег" его бронь "не высвечивается" и предложили проехать для уточнения данных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, в военкомате документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации, порвали и отправили мужчину на полигон. В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976858560.html
https://ria.ru/20241013/podrostok-1977843692.html
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в мире, украина, киев, коломыя
В мире, Украина, Киев, Коломыя
СМИ: на Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони

"Страна.ua": в армию Украины мобилизовали мужчину, имевшего бронь от призыва

© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ в TelegramПолиция украинского города Черновцы
Полиция украинского города Черновцы - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ в Telegram
Полиция украинского города Черновцы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали в армию Украины мужчину, имевшего бронь от призыва, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Жительница Коломыи заявила, что ее мужа "загребли" в армию, несмотря на бронь от "Укрзализныци". По ее словам, он поехал по делам в Черновцы, но там был остановлен сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). Они заявили, что в системе "Оберег" его бронь "не высвечивается" и предложили проехать для уточнения данных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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По информации издания, в военкомате документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации, порвали и отправили мужчину на полигон.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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