СМИ: на Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони
"Страна.ua": в армию Украины мобилизовали мужчину, имевшего бронь от призыва
Полиция украинского города Черновцы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата мобилизовали в армию Украины мужчину, имевшего бронь от призыва, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Жительница Коломыи заявила, что ее мужа "загребли" в армию, несмотря на бронь от "Укрзализныци". По ее словам, он поехал по делам в Черновцы, но там был остановлен сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). Они заявили, что в системе "Оберег" его бронь "не высвечивается" и предложили проехать для уточнения данных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, в военкомате документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации, порвали и отправили мужчину на полигон.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.