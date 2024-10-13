https://ria.ru/20241013/mishustin-1977815965.html

Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем

Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем - РИА Новости, 13.10.2024

Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:18

2024-10-13T11:18

2024-10-13T11:18

культура

россия

михаил мишустин

культура

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора Никитушкина с 80-летием, сообщается на сайте кабмина. "Особого признания заслуживает ваша многолетняя преподавательская деятельность. Вы щедро делитесь с молодыми исполнителями секретами своего мастерства, помогаете раскрыть творческий потенциал будущих звёзд балета", - говорится в телеграмме Мишустина. Премьер отметил вклад народного артиста в развитие отечественной культуры и сохранение лучших традиций русской школы классического танца. "Ваш яркий талант и виртуозная техника воплотились в целый ряд образов, созданных вами на театральных подмостках, снискали любовь поклонников хореографического искусства", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20220210/ansambl-1771678053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, культура