https://ria.ru/20241013/mishustin-1977815965.html
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем - РИА Новости, 13.10.2024
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:18
2024-10-13T11:18
2024-10-13T11:18
культура
россия
михаил мишустин
культура
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора Никитушкина с 80-летием, сообщается на сайте кабмина. "Особого признания заслуживает ваша многолетняя преподавательская деятельность. Вы щедро делитесь с молодыми исполнителями секретами своего мастерства, помогаете раскрыть творческий потенциал будущих звёзд балета", - говорится в телеграмме Мишустина. Премьер отметил вклад народного артиста в развитие отечественной культуры и сохранение лучших традиций русской школы классического танца. "Ваш яркий талант и виртуозная техника воплотились в целый ряд образов, созданных вами на театральных подмостках, снискали любовь поклонников хореографического искусства", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20220210/ansambl-1771678053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, культура
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Культура
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем
Мишустин поздравил педагога ансамбля имени Моисеева Никитушкина с 80-летием
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора Никитушкина с 80-летием, сообщается на сайте кабмина
.
"Особого признания заслуживает ваша многолетняя преподавательская деятельность. Вы щедро делитесь с молодыми исполнителями секретами своего мастерства, помогаете раскрыть творческий потенциал будущих звёзд балета", - говорится в телеграмме Мишустина.
Премьер отметил вклад народного артиста в развитие отечественной культуры и сохранение лучших традиций русской школы классического танца.
"Ваш яркий талант и виртуозная техника воплотились в целый ряд образов, созданных вами на театральных подмостках, снискали любовь поклонников хореографического искусства", - добавил глава кабмина.