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Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем - РИА Новости, 13.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:18 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/mishustin-1977815965.html
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем - РИА Новости, 13.10.2024
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:18
2024-10-13T11:18
культура
россия
михаил мишустин
культура
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора Никитушкина с 80-летием, сообщается на сайте кабмина. "Особого признания заслуживает ваша многолетняя преподавательская деятельность. Вы щедро делитесь с молодыми исполнителями секретами своего мастерства, помогаете раскрыть творческий потенциал будущих звёзд балета", - говорится в телеграмме Мишустина. Премьер отметил вклад народного артиста в развитие отечественной культуры и сохранение лучших традиций русской школы классического танца. "Ваш яркий талант и виртуозная техника воплотились в целый ряд образов, созданных вами на театральных подмостках, снискали любовь поклонников хореографического искусства", - добавил глава кабмина.
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россия, михаил мишустин, культура
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Культура
Мишустин поздравил педагога Ансамбля народного танца Никитушкина с юбилеем

Мишустин поздравил педагога ансамбля имени Моисеева Никитушкина с 80-летием

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАртисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Артисты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Виктора Никитушкина с 80-летием, сообщается на сайте кабмина.
"Особого признания заслуживает ваша многолетняя преподавательская деятельность. Вы щедро делитесь с молодыми исполнителями секретами своего мастерства, помогаете раскрыть творческий потенциал будущих звёзд балета", - говорится в телеграмме Мишустина.
Премьер отметил вклад народного артиста в развитие отечественной культуры и сохранение лучших традиций русской школы классического танца.
"Ваш яркий талант и виртуозная техника воплотились в целый ряд образов, созданных вами на театральных подмостках, снискали любовь поклонников хореографического искусства", - добавил глава кабмина.
Артисты ансамбля народного танца Игоря Моисеева - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
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