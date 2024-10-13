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Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно - РИА Новости, 13.10.2024
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Хорошие новости
 
13:54 13.10.2024 (обновлено: 15:08 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/medved-1977827210.html
Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно
Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно - РИА Новости, 13.10.2024
Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно
Адаптация медведя Грома, спасенного в ЛНР и переданного в Московский зоопарк, проходит успешно, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:54
2024-10-13T15:08
хорошие новости
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донбасс
московский зоопарк
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Адаптация медведя Грома, спасенного в ЛНР и переданного в Московский зоопарк, проходит успешно, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. &quot;Адаптация Грома идет успешно. Он долгое время находился на клеточном содержании, а теперь оказался в открытом вольере, где снаружи посетители, а внутри много других животных разных видов. Зоологи несколько переживали, что такие изменения могут доставить Грому дискомфорт, но он большой молодец и очень спокойно ко всему отнесся&quot;, — уточнили там.В конце августа спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли на городскую территорию Московского зоопарка. До этого он почти два года жил в центре воспроизводства редких видов животных. "Кушает он очень прилично, ведь сейчас самое время для медведя набирать вес, рацион у него очень разнообразный", — рассказали в зоопарке.Там добавили, что Гром очень контактный и спокойно, без переживаний реагирует на все инициативы специалистов, например, на предложение перейти из одного помещения в другое, а также на проведение различных манипуляций.
https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976681557.html
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луганская народная республика, донбасс, московский зоопарк
Хорошие новости, Луганская Народная Республика, Донбасс, Московский зоопарк
Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно

Адаптация спасенного бурого медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно

© АГН "Москва" / Сергей КиселевСпасенный в Донбассе бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Спасенный в Донбассе бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Спасенный в Донбассе бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Адаптация медведя Грома, спасенного в ЛНР и переданного в Московский зоопарк, проходит успешно, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
«

"Адаптация Грома идет успешно. Он долгое время находился на клеточном содержании, а теперь оказался в открытом вольере, где снаружи посетители, а внутри много других животных разных видов. Зоологи несколько переживали, что такие изменения могут доставить Грому дискомфорт, но он большой молодец и очень спокойно ко всему отнесся", — уточнили там.

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В конце августа спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли на городскую территорию Московского зоопарка. До этого он почти два года жил в центре воспроизводства редких видов животных.
"Кушает он очень прилично, ведь сейчас самое время для медведя набирать вес, рацион у него очень разнообразный", — рассказали в зоопарке.
Там добавили, что Гром очень контактный и спокойно, без переживаний реагирует на все инициативы специалистов, например, на предложение перейти из одного помещения в другое, а также на проведение различных манипуляций.
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