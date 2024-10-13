https://ria.ru/20241013/medved-1977827210.html

Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно

Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно - РИА Новости, 13.10.2024

Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно

Адаптация медведя Грома, спасенного в ЛНР и переданного в Московский зоопарк, проходит успешно, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:54

2024-10-13T13:54

2024-10-13T15:08

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Адаптация медведя Грома, спасенного в ЛНР и переданного в Московский зоопарк, проходит успешно, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Адаптация Грома идет успешно. Он долгое время находился на клеточном содержании, а теперь оказался в открытом вольере, где снаружи посетители, а внутри много других животных разных видов. Зоологи несколько переживали, что такие изменения могут доставить Грому дискомфорт, но он большой молодец и очень спокойно ко всему отнесся", — уточнили там.В конце августа спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли на городскую территорию Московского зоопарка. До этого он почти два года жил в центре воспроизводства редких видов животных. "Кушает он очень прилично, ведь сейчас самое время для медведя набирать вес, рацион у него очень разнообразный", — рассказали в зоопарке.Там добавили, что Гром очень контактный и спокойно, без переживаний реагирует на все инициативы специалистов, например, на предложение перейти из одного помещения в другое, а также на проведение различных манипуляций.

https://ria.ru/20241007/kamchatka-1976681557.html

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, донбасс, московский зоопарк