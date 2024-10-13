Адаптация спасенного медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно
Адаптация спасенного бурого медведя Грома в Московском зоопарке проходит успешно
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСпасенный в Донбассе бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Спасенный в Донбассе бурый медведь Гром в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Адаптация медведя Грома, спасенного в ЛНР и переданного в Московский зоопарк, проходит успешно, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
«
"Адаптация Грома идет успешно. Он долгое время находился на клеточном содержании, а теперь оказался в открытом вольере, где снаружи посетители, а внутри много других животных разных видов. Зоологи несколько переживали, что такие изменения могут доставить Грому дискомфорт, но он большой молодец и очень спокойно ко всему отнесся", — уточнили там.
В конце августа спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли на городскую территорию Московского зоопарка. До этого он почти два года жил в центре воспроизводства редких видов животных.
"Кушает он очень прилично, ведь сейчас самое время для медведя набирать вес, рацион у него очень разнообразный", — рассказали в зоопарке.
Там добавили, что Гром очень контактный и спокойно, без переживаний реагирует на все инициативы специалистов, например, на предложение перейти из одного помещения в другое, а также на проведение различных манипуляций.
Популяция амурского тигра стабилизировалась, сообщил эксперт
4 сентября, 01:27