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В Магаданской области эвакуировали заблудившихся в лесу туристов - РИА Новости, 13.10.2024
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Хорошие новости
 
14:58 13.10.2024 (обновлено: 15:14 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/magadan-1977833143.html
В Магаданской области эвакуировали заблудившихся в лесу туристов
В Магаданской области эвакуировали заблудившихся в лесу туристов - РИА Новости, 13.10.2024
В Магаданской области эвакуировали заблудившихся в лесу туристов
Спасатели эвакуировали двоих заблудившихся туристов, отправившихся на полуостров Старицкого в 12 километрах от Магадана, сообщило Главное управление МЧС России... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:58
2024-10-13T15:14
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
происшествия
хорошие новости
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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих заблудившихся туристов, отправившихся на полуостров Старицкого в 12 километрах от Магадана, сообщило Главное управление МЧС России по региону. "Двое друзей отправились в поход на полуостров Старицкого. Вечером у мужчин сели батарейки в фонарях и почти полностью разрядились телефоны. Оказавшись в абсолютной темноте, они сошли с тропы и заблудились. К счастью, заряда телефона хватило, чтобы сообщить спасателям свои координаты", — отметили в ведомстве. Спасательная операция заняла около трех с половиной часов, туристов нашли на склоне в районе бухты Светлой. Мужчины не нуждались в медицинской помощи. Спасатели вывели туристов из леса и доставили их в Магадан.
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магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область, происшествия
Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магаданская область, Происшествия, Хорошие новости
В Магаданской области эвакуировали заблудившихся в лесу туристов

В Магаданской области спасатели эвакуировали двух заблудившихся в лесу туристов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МАГАДАН, 13 окт — РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих заблудившихся туристов, отправившихся на полуостров Старицкого в 12 километрах от Магадана, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«
"Двое друзей отправились в поход на полуостров Старицкого. Вечером у мужчин сели батарейки в фонарях и почти полностью разрядились телефоны. Оказавшись в абсолютной темноте, они сошли с тропы и заблудились. К счастью, заряда телефона хватило, чтобы сообщить спасателям свои координаты", — отметили в ведомстве.
Спасательная операция заняла около трех с половиной часов, туристов нашли на склоне в районе бухты Светлой. Мужчины не нуждались в медицинской помощи.
Спасатели вывели туристов из леса и доставили их в Магадан.
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Хорошие новостиМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магаданская областьПроисшествия
 
 
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