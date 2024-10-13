https://ria.ru/20241013/litva-1977572225.html

Процедура выборов в парламент Литвы

Процедура выборов в парламент Литвы - РИА Новости, 13.10.2024

Процедура выборов в парламент Литвы

Согласно Конституции Литвы (1992), парламент (Сейм) является высшим органом законодательной власти. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:33

2024-10-13T00:33

2024-10-13T00:33

справки

литва

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Согласно Конституции Литвы (1992), парламент (Сейм) является высшим органом законодательной власти. Любой гражданин Литовской Республики, который не связан присягой или обещанием иностранному государству и которому на день выборов исполнилось не менее 21 года и который постоянно проживает в Литве, может баллотироваться на пост депутата Сейма.Лицо, не отбывшее наказание, назначенное по приговору суда, а также лицо, признанное судом недееспособным, не могут баллотироваться в депутаты Сейма. Кроме того, лицо не может быть избрано депутатом Сейма, если он проходит действительную военную службу или альтернативную службу обороны, или является должностным лицом уставного учреждения или органа, или является судьей и пока занимает эту должность.Лицо, отстраненное от должности или утратившее мандат члена Сейма в результате процедуры импичмента, может быть избрано депутатом парламента по истечении не менее 10 лет со дня принятия решения Сейма, которым он был отстранен от занимаемой им должности или отозван его мандат члена Сейма. Обязанности депутатов Сейма несовместимы с какими-либо другими обязанностями в государственных или муниципальных учреждениях, а также с работой в предпринимательских, коммерческих или иных частных учреждениях или предприятиях.Сейм состоит из 141 члена, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Сейм считается избранным, если избрано не менее 3/5 его членов.Депутаты Литовской Республики избираются сроком на четыре года. 71 член Сейма избирается по одномандатным округам по системе большинства представительства (мажоритарной) избирательной системы. 70 членов Сейма избираются по многомандатному избирательному округу, охватывающему всю территорию Литовской Республики, по пропорциональной избирательной системе преференциальным голосованием.Очередные выборы Сейма проводятся в год истечения полномочий членов Сейма действующего срока во второе воскресенье октября. Очередные выборы объявляет президент Республики не позднее, чем за 6 месяцев до окончания полномочий членов Сейма. В указе президента Республики об очередных выборах в Сейм должен быть указан день выборов в новый Сейм.Досрочные выборы Сейма могут быть назначены по решению парламента, принятому не менее чем 3/5 голосов членов Сейма. Досрочные выборы Сейма могут быть назначены также президентом Республики. День выборов нового Сейма указывается в постановлении Сейма или указе президента Республики о досрочных выборах Сейма. Выборы нового Сейма должны быть проведены в течение трех месяцев со дня принятия решения о досрочных выборах.Перевыборы проводятся в случае, если очередные или досрочные выборы не проведены либо результаты проведенных выборов признаны недействительными. Дата повторных выборов объявляется Главной избирательной комиссией не позднее 15 дней со дня возникновения оснований для проведения этих выборов. Повторные выборы должны быть проведены не позднее трех месяцев со дня их объявления.Кандидатов в депутаты Сейма могут выдвигать политические партии в многомандатных и одномандатных округах. В многомандатном избирательном округе политическая партия выдвигает кандидатов в депутаты Сейма путем представления списка кандидатов в Главную избирательную комиссию. Список кандидатов не может содержать менее 25 кандидатов и более 141 кандидата. Список кандидатов должен быть утвержден в порядке, установленном уставом политической партии. Если политическая партия выдвигает кандидата в одномандатном избирательном округе, то его кандидатура должна быть поддержана подписями не менее одной тысячи избирателей этого избирательного округа.В одномандатном избирательном округе самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на пост члена парламента может гражданин Литовской Республики, если его выдвижение поддержано подписями не менее одной тысячи избирателей данного избирательного округа.Избирательная кампания начинается с объявления даты выборов и заканчивается через 100 дней после даты вступления в силу решения Главной избирательной комиссии, устанавливающего окончательные результаты выборов или признающего выборы недействительными.Кандидаты в депутаты по одномандатному или многомандатному избирательному округу обязаны предъявить Главной избирательной комиссии среди прочих декларационных документов документ, удостоверяющий гражданство. Кроме того, кандидат обязан в письменной форме сообщить Главной избирательной комиссии об отказе или утрате гражданства другого государства, если таково было, сознательном сотрудничестве со спецслужбами бывшего СССР и наличии судимости. Также кандидат должен предоставить информацию о том, был ли он ранее отстранен от должности президента Республики или лишен мандата члена Сейма, муниципального совета, мэра или члена Европейского парламента за нарушение присяги, грубое нарушение Конституции или совершение преступления или за грубое нарушение Избирательного кодекса.Политическая партия, которая выдвигает кандидата, а также самовыдвиженец обязаны предоставить документ об уплате избирательного залога. Избирательный залог за регистрацию одного списка кандидатов в многомандатном избирательном округе Сейма составляет пять размеров последней объявленной среднемесячной заработной платы страны. Избирательный залог за регистрацию одного кандидата в члены Сейма по одномандатному избирательному округу равен размеру одной последней объявленной среднемесячной заработной платы страны. Избирательный залог возвращается, если список кандидатов или кандидат набрал не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в выборах.До истечения срока подачи документов политические партии могут сформировать между собой коалицию политических партий и объединить списки кандидатов коалиции политических партий в единый список кандидатов, в котором кандидаты перечисляются в соответствии с порядком, установленным этими политическими партиями – участниками коалиции.Решение о регистрации кандидата и (или) списка кандидатов или об отказе в их регистрации принимается Главной избирательной комиссией не позднее, чем за 31 день до дня выборов. Не позднее чем за 30 дней до дня выборов Главная избирательная комиссия публикует на своем интернет-сайте списки кандидатов, кандидатов.Предвыборная агитация запрещается за семь часов до начала голосования в день выборов и до окончания голосования в день выборов.Избирательное право имеют дееспособные граждане, которым на день выборов исполнилось 18 лет.Голосование проводится в день выборов с 7.00 до 20.00 в указанном избирательной комиссией помещении. Избиратель голосует на том избирательном участке, в список избирателей которого он включен.Избиратель предъявляет удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение или иной документ, выданный государственным органом или уполномоченным им органом, согласно которому личность человека можно установить. Член избирательной комиссии проверяет, пришел ли избиратель проголосовать на участок, на котором он внесен в списки избирателей, и в электронном списке избирателей указывает, что избиратель прибыл для голосования. Далее он вручает избирателю талон о прибытии, заверенный печатью избирательного участка, в котором указывается, какой по счету избиратель прибыл для голосования, и указывает члена комиссии, к которому следует обратиться за избирательным бюллетенем. Член избирательной комиссии, которому поручена выдача избирательных бюллетеней, находит в списке фамилию избирателя и берет у этого лица талон о прибытии. После подписания избирателем и членом избирательной комиссии списка избирателей избирателю выдается бюллетень.После получения избирательного бюллетеня избиратель направляется в кабину для голосования, где лично заполняет избирательный бюллетень. При заполнении избирательного бюллетеня избиратель отмечает кандидата или список кандидатов, за которых голосует. Также избиратель имеет право изъявить свою волю в отношении кандидатов, баллотирующихся по списку по многомандатному округу, путем внесения избирательных номеров выбранных кандидатов, внесенных в этот список, в поля избирательного бюллетеня, специально предназначенные для указания преимущественных голосов. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в урну для голосования.Избирателю с ограниченными возможностями здоровья, не имеющему возможности самостоятельно проголосовать, должны быть предоставлены условия для свободного волеизъявления с помощью другого лица, которому он доверяет, или для использования возможности проголосовать в помещениях для голосования, адаптированных к потребностям инвалидов.Избиратели, выехавшие за границу, имеют право голосовать на выборах Сейма в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Литовской Республики, на судах, плавающих под флагом Литовского государства.Голосовать досрочно могут избиратели, которые в день выборов не могут прибыть для голосования на избирательный участок. Голосование до дня выборов организуется в отведенные для этого дни в муниципальном здании и (или) ином помещении, пригодном для голосования и согласованном с администрацией муниципального образования; на специальных избирательных участках; в местах проживания голосующих.Голосование в муниципальном здании проводится в последние вторник, среду и четверг перед днем выборов с 7.00 до 20.00.Голосование на специальных избирательных участках проводится в последние среду, четверг и пятницу перед днем выборов в время, установленное руководителями учреждений, где организованы эти участки.Голосование на дому проводится в последние пятницу и субботу перед днем выборов с 8.00 до 20.00.Голосовать на дому могут следующие избиратели: лица с ограниченными возможностями здоровья, лица, осуществляющие уход за инвалидами на дому или ухаживающие за ними, временно нетрудоспособные по причине болезни, избиратели, достигшие 70-летнего возраста и старше, если они не могут явиться в помещение для голосования в день выборов по состоянию здоровья и если они подали заявление избирателя о голосовании на дому.В одномандатном избирательном округе избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в выборах, но не менее 1/5 всех голосов избирателей, внесенных в списки избирателей данного избирательного округа.Если в выборах участвуют два и более кандидата и депутаты Сейма не избраны, через две недели после дня выборов проводится повторное голосование, в ходе которого выбираются два кандидата, получившие наибольшее количество голосов. Если наибольшее количество голосов получили более двух кандидатов, в повторном голосовании принимают участие все кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Дата повторного голосования объявляется Главной избирательной комиссией вместе с результатами выборов. Избранным считается кандидат, получивший большее количество голосов при повторном голосовании, независимо от числа избирателей, принявших участие в выборах. Если оба кандидата получили одинаковое количество голосов, членом Сейма становится кандидат, получивший больше голосов при первом голосовании. Если при первом голосовании оба кандидата получили одинаковое количество голосов, членом Сейма становится кандидат, старший по возрасту.В многомандатном избирательном округе выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 1/4 всех избирателей. Список кандидатов может получить мандаты, если за него проголосовали не менее 5% избирателей, принявших участие в выборах, а сводный список кандидатов – если за него проголосовало не менее 7% избирателей.Мандаты распределяются по спискам кандидатов, преодолевших избирательный барьер и получивших в совокупности не менее 60% от общего числа избирателей, которые приняли участие в выборах. Если за списки, участвующие в распределении мандатов, проголосовало менее 60%, право на участие в распределении мандатов приобретает не участвовавший до этого в распределении мандатов список (списки, если за них проголосовало равное число избирателей), за который проголосовало наибольшее число избирателей. Таким же образом число списков кандидатов, имеющих право участвовать в распределении мандатов, увеличивается до тех пор, пока количество голосовавших за списки кандидатов, участвующих в распределении мандатов, составит не менее 60% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах.Мандаты распределяются по спискам кандидатов в соответствии с количеством голосов, полученных каждым из них, с применением методом квот и остатков.Окончательный порядок кандидатов в каждом списке определяется электоральным рейтингом каждого кандидата. Первым в очередь ставится кандидат с наивысшим электоральным рейтингом. Если электоральные рейтинги кандидатов равны, первым заносится кандидат с меньшим избирательным номером. В многомандатном избирательном округе при определении окончательного порядка кандидатов из списка кандидатов исключаются кандидаты, избранные в одномандатных избирательных округах.Срок полномочий членов Сейма начинает исчисляться со дня, когда вновь избранный Сейм соберется на первое заседание. Срок полномочий ранее избранных членов Сейма истекает в начале этого заседания.Избранный член Сейма вступает в должность только после принесения в Сейме присяги на верность Литовской Республике.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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