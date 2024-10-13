https://ria.ru/20241013/kurskaya-1977823366.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ на курском направлении потеряли за сутки более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два Leopard, восемь... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:09

2024-10-13T13:09

2024-10-13T13:20

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два Leopard, восемь украинских военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка Leopard немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства.За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 22,6 тысяч военнослужащих, сообщило ведомство."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 600 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ также потеряли три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

https://ria.ru/20241013/su-25--1977796367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность