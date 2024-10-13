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В Крыму мирный план Зеленского назвали частью информационной войны - РИА Новости, 13.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 13.10.2024 (обновлено: 15:12 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/krym-1977834257.html
В Крыму мирный план Зеленского назвали частью информационной войны
В Крыму мирный план Зеленского назвали частью информационной войны - РИА Новости, 13.10.2024
В Крыму мирный план Зеленского назвали частью информационной войны
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что скептически относится к заявлениям Владимира Зеленского о мирных инициативах по урегулированию... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:11
2024-10-13T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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владимир зеленский
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что скептически относится к заявлениям Владимира Зеленского о мирных инициативах по урегулированию украинского военного конфликта, назвав это частью информационной войны. Ранее в Киеве заявили о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, который был презентован Зеленским в рамках поездки в США и Евросоюз. "Я скептически отношусь ко всем мирным планам Зеленского. Он занимается информационной войной, пытаясь придумать разные формулы. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на линии боевого соприкосновения, именно там будет решаться исход этого противостояния. Мы уже знаем, как только Зеленский говорит о мире, значит, Америка уже подготовила для нас очередную гадость", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский существует, пока есть война. "Мир означает для него гибель, ведь к нему сразу возникнут вопросы: почему он не соблюдал условия Минских соглашений, почему допустил кровопролитие и полное уничтожение страны", - отметил Константинов. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240814/zayavleniya-1966072548.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Крыму мирный план Зеленского назвали частью информационной войны

Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский занимается информационной войной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что скептически относится к заявлениям Владимира Зеленского о мирных инициативах по урегулированию украинского военного конфликта, назвав это частью информационной войны.
Ранее в Киеве заявили о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, который был презентован Зеленским в рамках поездки в США и Евросоюз.
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14 августа, 06:49
"Я скептически отношусь ко всем мирным планам Зеленского. Он занимается информационной войной, пытаясь придумать разные формулы. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на линии боевого соприкосновения, именно там будет решаться исход этого противостояния. Мы уже знаем, как только Зеленский говорит о мире, значит, Америка уже подготовила для нас очередную гадость", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленский существует, пока есть война.
«
"Мир означает для него гибель, ведь к нему сразу возникнут вопросы: почему он не соблюдал условия Минских соглашений, почему допустил кровопролитие и полное уничтожение страны", - отметил Константинов.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах
30 марта, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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