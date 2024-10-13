https://ria.ru/20241013/kosenko-1977823857.html

МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК

МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК - РИА Новости, 13.10.2024

МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК

МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:13

2024-10-13T13:13

2024-10-13T13:13

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920302833_0:396:1081:1004_1920x0_80_0_0_d40af52aa46d5f7a7f08182a6bab0055.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Косенко числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ. "Сергей Косенко, 23.8.1987. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.

https://ria.ru/20241010/uzbekistan-1977382338.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия