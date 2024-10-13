https://ria.ru/20241013/kosenko-1977823857.html
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК - РИА Новости, 13.10.2024
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК
МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:13
2024-10-13T13:13
2024-10-13T13:13
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Косенко числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ. "Сергей Косенко, 23.8.1987. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
https://ria.ru/20241010/uzbekistan-1977382338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК
МВД объявило блогера Косенко, бросившего ребенка в сугроб, в розыск по статье УК
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Косенко числится в розыске в России
, против него заведено дело по двум статьям УК РФ.
"Сергей Косенко, 23.8.1987. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.