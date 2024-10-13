Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/kosenko-1977823857.html
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК - РИА Новости, 13.10.2024
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК
МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:13
2024-10-13T13:13
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920302833_0:396:1081:1004_1920x0_80_0_0_d40af52aa46d5f7a7f08182a6bab0055.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Косенко числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ. "Сергей Косенко, 23.8.1987. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
https://ria.ru/20241010/uzbekistan-1977382338.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920302833_0:295:1081:1105_1920x0_80_0_0_9b4ccad332422635869b3d7037fbd9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
МВД объявило блогера Косенко в розыск по статье УК

МВД объявило блогера Косенко, бросившего ребенка в сугроб, в розыск по статье УК

© Фото : @sergey_kosenkoСергей Косенко
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : @sergey_kosenko
Сергей Косенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб двухмесячного сына, его карточка числится в базе ведомства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Косенко числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ.
"Сергей Косенко, 23.8.1987. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Узбекистане завели дело на блогера, обещавшего выкинуть дочь на помойку
10 октября, 13:45
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала