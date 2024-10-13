https://ria.ru/20241013/kolumbiya-1977797626.html

Президент Колумбии после теракта разрешил бомбардировку повстанцев в Кауке

Президент Колумбии после теракта разрешил бомбардировку повстанцев в Кауке - РИА Новости, 13.10.2024

Президент Колумбии после теракта разрешил бомбардировку повстанцев в Кауке

Колумбийский лидер Густаво Петро после теракта с дроном в департаменте Каука, где проходит войсковая операция по зачистке населенного пункта Эль-Платеадо от... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T06:03

2024-10-13T06:03

2024-10-13T06:03

колумбия

каука

тихий океан

густаво петро

революционные вооруженные силы колумбии

в мире

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МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро после теракта с дроном в департаменте Каука, где проходит войсковая операция по зачистке населенного пункта Эль-Платеадо от одной из структур бывших Революционных вооруженных сил Колумбии, разрешил бомбардировку позиций боевиков. "Бомбардируя мирное население, EMC вынуждает нас по принципу взаимности бомбить их части. Направляю вам послание: победите жадность и придите к миру ради колумбийского народа", - написал Петро в своем блоге в Х. На рассвете в субботу министерство обороны Колумбии начало операцию "Персей" по зачистке населенного пункта Эль-Платеадо от обосновавшихся там подразделений группировки "Центральный генеральный штаб" (лат. EMC). В деревню населением около 8 тысяч человек прибыла группа из 1400 солдат с бронетехникой. Во время беспорядков с участием местных жителей и группы военнослужащих в центральный парк Эль-Платеадо прилетел дрон с самодельным взрывным устройством. В результате взрыва сброшенной бомбы пострадали, по информации местных СМИ, от 14 до 17 гражданских лиц. Исполнение этого теракта в местных СМИ также приписывают повстанцам из ЕМС, которые якобы могли целиться в группу военнослужащих. По словам президента Петро, после пяти лет контроля над Эль-Платеадо ЕМС превратили этот населенный пункт в международную кокаиновую биржу. "Крепость диссидентов", как называют Эль-Платеадо, находится на пути через каньон Микай к Тихому океану, который используют для поставок в порты кокаина и марихуаны из департаментов Каука и Нариньо. Группировка EMC в своем блоге в Х написала, что правительство военными действиями ответило на их недавний мирный жест, когда они решили с 11 октября по 6 ноября прекратить наступательные действия из-за проведения климатической конференции COP-16 в городе Кали. Повстанцы утверждают, что задачей военных действий правительства в этой местности является захват территории у коренных жителей для строительства плотины Арриерос-де-Микай, а также передача контроля над Эль-Платеадо "Второй Маркеталии", основанной другими выходцами из бывших РВСК. Относительно теракта в Эль-Платеадо в EMC заявили, что за ним стоит "банда Маркеса" - "Вторая Маркеталия", которая, по их информации, продвигается в городок вместе с военными и атакует гражданское население. В сообщении в блоге в Х они подчеркнули, что после этих событий "оставляют за собой право на самооборону".

https://ria.ru/20240924/oon-1974510320.html

https://ria.ru/20240913/kolumbiya-1972414185.html

https://ria.ru/20240912/naemniki-1972376001.html

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колумбия, каука, тихий океан, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, в мире