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Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба - РИА Новости, 13.10.2024
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10:07 13.10.2024 (обновлено: 16:03 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/kolumb-1977811305.html
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба - РИА Новости, 13.10.2024
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба
Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:07
2024-10-13T16:03
космос - риа наука
испания
средиземноморье
америка
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение, сообщил телеканал RTVE. "После изучения сотен костей и документов можно утверждать, что Христофор Колумб был евреем", — указано в материале. Телеканал выпустил документальный фильм "Колумб, ДНК. Его истинное происхождение" (Colon ADN, su verdadero origen). В фильме отмечается, что останки, хранящиеся в Севильском соборе, принадлежат Колумбу. Исследование проводилось 22 года под руководством судмедэксперта и профессора Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте. Ученый уточнил, что мореплаватель, вероятно, был родом из Западного Средиземноморья."Генетические данные показывают: помимо того, что Колумб был евреем, он родился на западной дуге Средиземноморья. &lt;...&gt; Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов", — говорится в материале.В 2021 году сообщалось, что Гранадский университет проведет ДНК-тест останков первооткрывателя Америки Христофора Колумба, чтобы разгадать тайну его происхождения.
https://ria.ru/20240312/monolit-1932524517.html
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космос - риа наука, испания, средиземноморье, америка, христофор колумб
Космос - РИА Наука, Испания, Средиземноморье, Америка, Христофор Колумб
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба

RTVE: в Испании предполагают, что Христофор Колумб был евреем-сефардом

© РИА Новости / Лев Иванов | Перейти в медиабанкМореплаватель Христофор Колумб
Мореплаватель Христофор Колумб - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Лев Иванов
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Мореплаватель Христофор Колумб. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение, сообщил телеканал RTVE.
«
"После изучения сотен костей и документов можно утверждать, что Христофор Колумб был евреем", — указано в материале.
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Телеканал выпустил документальный фильм "Колумб, ДНК. Его истинное происхождение" (Colon ADN, su verdadero origen). В фильме отмечается, что останки, хранящиеся в Севильском соборе, принадлежат Колумбу. Исследование проводилось 22 года под руководством судмедэксперта и профессора Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте.
Ученый уточнил, что мореплаватель, вероятно, был родом из Западного Средиземноморья.
"Генетические данные показывают: помимо того, что Колумб был евреем, он родился на западной дуге Средиземноморья. <...> Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов", — говорится в материале.
В 2021 году сообщалось, что Гранадский университет проведет ДНК-тест останков первооткрывателя Америки Христофора Колумба, чтобы разгадать тайну его происхождения.
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Космос - РИА НаукаИспанияСредиземноморьеАмерикаХристофор Колумб
 
 
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