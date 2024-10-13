https://ria.ru/20241013/kolumb-1977811305.html
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба - РИА Новости, 13.10.2024
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба
Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:07
2024-10-13T10:07
2024-10-13T16:03
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение, сообщил телеканал RTVE. "После изучения сотен костей и документов можно утверждать, что Христофор Колумб был евреем", — указано в материале. Телеканал выпустил документальный фильм "Колумб, ДНК. Его истинное происхождение" (Colon ADN, su verdadero origen). В фильме отмечается, что останки, хранящиеся в Севильском соборе, принадлежат Колумбу. Исследование проводилось 22 года под руководством судмедэксперта и профессора Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте. Ученый уточнил, что мореплаватель, вероятно, был родом из Западного Средиземноморья."Генетические данные показывают: помимо того, что Колумб был евреем, он родился на западной дуге Средиземноморья. <...> Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов", — говорится в материале.В 2021 году сообщалось, что Гранадский университет проведет ДНК-тест останков первооткрывателя Америки Христофора Колумба, чтобы разгадать тайну его происхождения.
https://ria.ru/20240312/monolit-1932524517.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, испания, средиземноморье, америка, христофор колумб
Космос - РИА Наука, Испания, Средиземноморье, Америка, Христофор Колумб
Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба
RTVE: в Испании предполагают, что Христофор Колумб был евреем-сефардом
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение, сообщил телеканал RTVE
.
«
"После изучения сотен костей и документов можно утверждать, что Христофор Колумб был евреем", — указано в материале.
Телеканал выпустил документальный фильм "Колумб, ДНК. Его истинное происхождение" (Colon ADN, su verdadero origen). В фильме отмечается, что останки, хранящиеся в Севильском соборе, принадлежат Колумбу. Исследование проводилось 22 года под руководством судмедэксперта и профессора Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте.
Ученый уточнил, что мореплаватель, вероятно, был родом из Западного Средиземноморья.
"Генетические данные показывают: помимо того, что Колумб был евреем, он родился на западной дуге Средиземноморья. <...> Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов", — говорится в материале.
В 2021 году сообщалось, что Гранадский университет проведет ДНК-тест останков первооткрывателя Америки
Христофора Колумба, чтобы разгадать тайну его происхождения.