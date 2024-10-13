https://ria.ru/20241013/kolumb-1977811305.html

Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба

Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба - РИА Новости, 13.10.2024

Раскрыты новые подробности о происхождении Колумба

Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:07

2024-10-13T10:07

2024-10-13T16:03

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америка

христофор колумб

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу останков знаменитого мореплавателя Христофора Колумба, чтобы установить его происхождение, сообщил телеканал RTVE. "После изучения сотен костей и документов можно утверждать, что Христофор Колумб был евреем", — указано в материале. Телеканал выпустил документальный фильм "Колумб, ДНК. Его истинное происхождение" (Colon ADN, su verdadero origen). В фильме отмечается, что останки, хранящиеся в Севильском соборе, принадлежат Колумбу. Исследование проводилось 22 года под руководством судмедэксперта и профессора Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте. Ученый уточнил, что мореплаватель, вероятно, был родом из Западного Средиземноморья."Генетические данные показывают: помимо того, что Колумб был евреем, он родился на западной дуге Средиземноморья. <...> Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов", — говорится в материале.В 2021 году сообщалось, что Гранадский университет проведет ДНК-тест останков первооткрывателя Америки Христофора Колумба, чтобы разгадать тайну его происхождения.

https://ria.ru/20240312/monolit-1932524517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, испания, средиземноморье, америка, христофор колумб