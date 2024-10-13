https://ria.ru/20241013/kishinev-1977832960.html

В Кишиневе оппозиция потребовала освободить задержанных активисток

В Кишиневе оппозиция потребовала освободить задержанных активисток - РИА Новости, 13.10.2024

В Кишиневе оппозиция потребовала освободить задержанных активисток

Сторонники и представители оппозиционного блока "Победа" вышли на пикет у здания районного суда Кишинева с требованием освободить четырех активисток,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T14:56

2024-10-13T14:56

2024-10-13T14:56

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молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного блока "Победа" вышли на пикет у здания районного суда Кишинева с требованием освободить четырех активисток, задержанных накануне в городе Оргеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Ранее в пятницу сотрудники НАЦ провели обыски в мэрии города Оргеев. По сообщению пресс-службы ведомства, следственные мероприятия проходили у 18 госслужащих, включая мэра города Татьяну Кочу, заместителя мэра, главного архитектора и инспектора, а также нескольких депутатов районного совета. В ведомстве также уточнили, что обыски проводились по статьям, касающимся пассивной коррупции и нарушения управления средствами политических партий. Адвокат Кочу Вадим Банару заявил, что мэра привлекли к ответственности, но не задержали. В НАЦ сообщили, что после обысков четыре активистки были задержаны на 72 часа. "К сожалению, давление на оппозицию продолжаются. Власти не могут справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, но успешно арестовывают граждан. На сегодняшнем протесте у суда люди выступают против произвола, который чинит (президент Молдавии - ред.) Майя Санду и партия власти. Они требуют освобождения задержанных в Оргееве активисток. Прокуроры требуют продлить сроки ареста активистов, но они невиновны", - заявили в пресс-службе блока. Там отметили, что акция, в которой участвуют 200 человек, мирная. Заседание суда по определению меры пресечения задержанным в Оргееве проходит в закрытом режиме, прессу в зал не пускают. В праве присутствовать на заседании отказали и депутату парламента Марине Таубер, которая также пришла поддержать активисток. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну на прошлой неделе заявил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые якобы использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральном гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html

https://ria.ru/20240817/delegaty-1966821214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, марина таубер