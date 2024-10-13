https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html

Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров

Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров - РИА Новости, 13.10.2024

Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страны Запада не должны ничего указывать партнерам Москвы, когда речь идет о сотрудничестве с Россией,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:38

2024-10-13T10:38

2024-10-13T12:55

россия

киргизия

москва

садыр жапаров

павел зарубин

снг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788814775_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_4b573df9729c2309f5abc328d6909e1e.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страны Запада не должны ничего указывать партнерам Москвы, когда речь идет о сотрудничестве с Россией, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Это, конечно, неправильно. Почему? Потому. Когда я езжу по Европе, они говорят одно, а делают другое. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Евросоюз, они же сотрудничают с Россией", — отметил политик.Глава государства подчеркнул, что страны Запада не должны "говорить, указывать или просить" о прекращении сотрудничества с Россией или СНГ."СНГ — это члены бывшего СССР, а мы, наоборот, должны со всеми сотрудничать", — сказал Жапаров. Как указывал в мае замглавы МИД России Михаил Галузин, страны Запада стремятся посеять рознь между Москвой и центральноазиатскими республиками. По его словам, США и ЕС на самом деле стремятся получить контроль над ресурсами и логистическими маршрутами в регионе. Галузин подчеркнул, что руководители стран Средней Азии осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом.

https://ria.ru/20240928/tayvan-1975143520.html

https://ria.ru/20240904/kirgizija-1970478529.html

россия

киргизия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киргизия, москва, садыр жапаров, павел зарубин, снг, нато