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Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров - РИА Новости, 13.10.2024
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10:38 13.10.2024 (обновлено: 12:55 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html
Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров
Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров - РИА Новости, 13.10.2024
Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страны Запада не должны ничего указывать партнерам Москвы, когда речь идет о сотрудничестве с Россией,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:38
2024-10-13T12:55
россия
киргизия
москва
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павел зарубин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страны Запада не должны ничего указывать партнерам Москвы, когда речь идет о сотрудничестве с Россией, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.&quot;Это, конечно, неправильно. Почему? Потому. Когда я езжу по Европе, они говорят одно, а делают другое. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Евросоюз, они же сотрудничают с Россией&quot;, — отметил политик.Глава государства подчеркнул, что страны Запада не должны "говорить, указывать или просить" о прекращении сотрудничества с Россией или СНГ."СНГ — это члены бывшего СССР, а мы, наоборот, должны со всеми сотрудничать", — сказал Жапаров. Как указывал в мае замглавы МИД России Михаил Галузин, страны Запада стремятся посеять рознь между Москвой и центральноазиатскими республиками. По его словам, США и ЕС на самом деле стремятся получить контроль над ресурсами и логистическими маршрутами в регионе. Галузин подчеркнул, что руководители стран Средней Азии осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом.
https://ria.ru/20240928/tayvan-1975143520.html
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россия, киргизия, москва, садыр жапаров, павел зарубин, снг, нато
Россия, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, Павел Зарубин, СНГ, НАТО
Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров

Глава Киргизии: Запад не должен давать указания по теме сотрудничества с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страны Запада не должны ничего указывать партнерам Москвы, когда речь идет о сотрудничестве с Россией, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
«

"Это, конечно, неправильно. Почему? Потому. Когда я езжу по Европе, они говорят одно, а делают другое. Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Евросоюз, они же сотрудничают с Россией", — отметил политик.

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Глава государства подчеркнул, что страны Запада не должны "говорить, указывать или просить" о прекращении сотрудничества с Россией или СНГ.
"СНГ — это члены бывшего СССР, а мы, наоборот, должны со всеми сотрудничать", — сказал Жапаров.
Как указывал в мае замглавы МИД России Михаил Галузин, страны Запада стремятся посеять рознь между Москвой и центральноазиатскими республиками. По его словам, США и ЕС на самом деле стремятся получить контроль над ресурсами и логистическими маршрутами в регионе. Галузин подчеркнул, что руководители стран Средней Азии осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом.
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РоссияКиргизияМоскваСадыр ЖапаровПавел ЗарубинСНГНАТО
 
 
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