https://ria.ru/20241013/khezbolla-1977822451.html

"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан

"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан - РИА Новости, 13.10.2024

"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан

Ливанское движение "Хезболла" в Telegram-канале заявило о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:53

2024-10-13T12:53

2024-10-13T12:57

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" в Telegram-канале заявило о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, во время попытки проникновения израильских вражеских пехотных сил на Ханаанские высоты в городе Блида в (10.00 мск) утра в воскресенье 13 октября, бойцы "Исламского сопротивления" вступили с ними в бой, используя пулеметы с максимально короткой дистанции, в результате чего они были убиты и ранены", - отмечается в сообщении движения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024