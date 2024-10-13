https://ria.ru/20241013/khezbolla-1977822451.html
"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан
"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан - РИА Новости, 13.10.2024
"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан
Ливанское движение "Хезболла" в Telegram-канале заявило о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:53
2024-10-13T12:53
2024-10-13T12:57
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" в Telegram-канале заявило о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, во время попытки проникновения израильских вражеских пехотных сил на Ханаанские высоты в городе Блида в (10.00 мск) утра в воскресенье 13 октября, бойцы "Исламского сопротивления" вступили с ними в бой, используя пулеметы с максимально короткой дистанции, в результате чего они были убиты и ранены", - отмечается в сообщении движения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о попытке израильских военных проникнуть в Ливан
"Хезболла": израильские военные совершили новую попытку проникнуть в Ливан