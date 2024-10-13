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"Хезболла" сообщила о боях с израильскими военными - РИА Новости, 13.10.2024
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08:59 13.10.2024 (обновлено: 10:09 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/khezbolla-1977803468.html
"Хезболла" сообщила о боях с израильскими военными
"Хезболла" сообщила о боях с израильскими военными - РИА Новости, 13.10.2024
"Хезболла" сообщила о боях с израильскими военными
"Хезболла" вступила в столкновения с израильскими военными, которые попытались проникнуть на территорию Ливана, сообщило движение в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:59
2024-10-13T10:09
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 13 окт — РИА Новости. "Хезболла" вступила в столкновения с израильскими военными, которые попытались проникнуть на территорию Ливана, сообщило движение в Telegram-канале."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа бойцы "Исламского сопротивления" в 04:45 в воскресенье, 13 октября, подорвали взрывное устройство под солдатами израильского врага, которые вступили в столкновение при попытке проникнуть в район Тель-эль-Мудавар в городе Рамия", — рассказали в "Хезболле".Там добавили, что сейчас продолжаются столкновения средней интенсивности с применением огнестрельного оружия и пулеметов.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ меньше чем за месяц превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 400 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" сообщила о боях с израильскими военными

"Хезболла" сообщила о боях с израильскими военными при попытке вторжения в Ливан

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоенные в Ливане
Военные в Ливане - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДОХА, 13 окт — РИА Новости. "Хезболла" вступила в столкновения с израильскими военными, которые попытались проникнуть на территорию Ливана, сообщило движение в Telegram-канале.
«
"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа, его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа бойцы "Исламского сопротивления" в 04:45 в воскресенье, 13 октября, подорвали взрывное устройство под солдатами израильского врага, которые вступили в столкновение при попытке проникнуть в район Тель-эль-Мудавар в городе Рамия", — рассказали в "Хезболле".
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Там добавили, что сейчас продолжаются столкновения средней интенсивности с применением огнестрельного оружия и пулеметов.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
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Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю
11 октября, 21:26
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.
Число жертв ударов ЦАХАЛ меньше чем за месяц превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 400 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак.
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11 октября, 14:16
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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СМИ: Израиль наносит мощные удары по населенным пунктам в Ливане
Вчера, 01:27
 
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