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СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото - РИА Новости, 13.10.2024
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01:02 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/khamas-1977788175.html
СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото
СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото
Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разработало три варианта нападения на основе более чем 17 тысяч фотографий, сообщает... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T01:02
2024-10-13T01:02
израиль
сша
рафах (провинция)
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разработало три варианта нападения на основе более чем 17 тысяч фотографий, сообщает Washington Post со ссылкой на документы. "Планы атаки были основаны на "огромной базе данных", включающей более 17 тысяч фотографий - от спутниковых снимков до фотографий израильских городов и пейзажей, сделанных с помощью беспилотных камер или взятых из социальных сетей... Описываются три возможных вектора атаки, а также предлагаются тактики, позволяющие обмануть сотрудников израильских служб безопасности и дезориентировать их. Планы включают в себя сочетание низкотехнологичных операций, некоторые из которых были использованы 7 октября, и других, которые кажутся более амбициозными", - пишет издание со ссылкой на документы, обнаруженные израильскими военными в командных пунктах ХАМАС. Газета указывает, что не может подтвердить подлинность документов, однако их содержание совпадает с оценками разведывательных служб США и союзников Израиля. По данным газеты, один из планов подразумевал атаку на 70-этажный небоскреб Моше Авив, а также на комплекс Азриэли Центр, который состоит из трех небоскребов, огромного торгового центра, кинотеатра и железнодорожной станции. Рядом с ними располагается штаб-квартира Армии обороны Израиля - предполагалось, что обрушение зданий могло повлечь за собой и разрушение этого военного объекта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241007/khamas-1976677405.html
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израиль, сша, рафах (провинция), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, в мире
Израиль, США, Рафах (провинция), ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС, В мире
СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото

WP: перед атакой на Израиль ХАМАС разработал планы на основе 17 тысяч фото

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разработало три варианта нападения на основе более чем 17 тысяч фотографий, сообщает Washington Post со ссылкой на документы.
"Планы атаки были основаны на "огромной базе данных", включающей более 17 тысяч фотографий - от спутниковых снимков до фотографий израильских городов и пейзажей, сделанных с помощью беспилотных камер или взятых из социальных сетей... Описываются три возможных вектора атаки, а также предлагаются тактики, позволяющие обмануть сотрудников израильских служб безопасности и дезориентировать их. Планы включают в себя сочетание низкотехнологичных операций, некоторые из которых были использованы 7 октября, и других, которые кажутся более амбициозными", - пишет издание со ссылкой на документы, обнаруженные израильскими военными в командных пунктах ХАМАС.
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Газета указывает, что не может подтвердить подлинность документов, однако их содержание совпадает с оценками разведывательных служб США и союзников Израиля.
По данным газеты, один из планов подразумевал атаку на 70-этажный небоскреб Моше Авив, а также на комплекс Азриэли Центр, который состоит из трех небоскребов, огромного торгового центра, кинотеатра и железнодорожной станции. Рядом с ними располагается штаб-квартира Армии обороны Израиля - предполагалось, что обрушение зданий могло повлечь за собой и разрушение этого военного объекта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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