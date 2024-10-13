https://ria.ru/20241013/khamas-1977788175.html

СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото

СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: перед атакой на Израиль ХАМАС разработало план на основе 17 тысяч фото

Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разработало три варианта нападения на основе более чем 17 тысяч фотографий, сообщает... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T01:02

2024-10-13T01:02

2024-10-13T01:02

израиль

сша

рафах (провинция)

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хамас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903050199_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_65b4f2c6971c05fb4f87227d643423bf.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года разработало три варианта нападения на основе более чем 17 тысяч фотографий, сообщает Washington Post со ссылкой на документы. "Планы атаки были основаны на "огромной базе данных", включающей более 17 тысяч фотографий - от спутниковых снимков до фотографий израильских городов и пейзажей, сделанных с помощью беспилотных камер или взятых из социальных сетей... Описываются три возможных вектора атаки, а также предлагаются тактики, позволяющие обмануть сотрудников израильских служб безопасности и дезориентировать их. Планы включают в себя сочетание низкотехнологичных операций, некоторые из которых были использованы 7 октября, и других, которые кажутся более амбициозными", - пишет издание со ссылкой на документы, обнаруженные израильскими военными в командных пунктах ХАМАС. Газета указывает, что не может подтвердить подлинность документов, однако их содержание совпадает с оценками разведывательных служб США и союзников Израиля. По данным газеты, один из планов подразумевал атаку на 70-этажный небоскреб Моше Авив, а также на комплекс Азриэли Центр, который состоит из трех небоскребов, огромного торгового центра, кинотеатра и железнодорожной станции. Рядом с ними располагается штаб-квартира Армии обороны Израиля - предполагалось, что обрушение зданий могло повлечь за собой и разрушение этого военного объекта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241007/khamas-1976677405.html

https://ria.ru/20241007/khamas-1976678686.html

израиль

сша

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, сша, рафах (провинция), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, в мире