https://ria.ru/20241013/khakery-1977789841.html

Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ

Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024

Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ

Связанная с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом некоммерческая организация "Институт политики Америка прежде всего" (America... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T02:15

2024-10-13T02:15

2024-10-13T02:15

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китай

дональд трамп

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Связанная с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом некоммерческая организация "Институт политики Америка прежде всего" (America First Policy Institute) была атакована якобы связанными с Китаем хакерами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Политическая организация, которая помогает подготовиться к возможному переходу президентской власти к Дональду Трампу, недавно пережила кибератаку, за которой, как полагают федеральные власти, стоят китайские хакеры... У онлайн-аккаунтов "Института политики Америка прежде всего" (AFPI), который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, были взяты материалы", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что в руководстве НКО множество бывших высокопоставленных сотрудников Трампа, а сам экс-президент не раз выступал на организованных AFPI форумах. Информации о том, какие данные были получены злоумышленниками в результате кибератаки, нет. Ранее министерство внутренней безопасности США опубликовало годовой отчет, в котором упомянуло о своих ожиданиях, связанных с якобы имеющим место продолжением атак Китая, России и Ирана на критически важную инфраструктуру США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html

https://ria.ru/20240925/hakery-1974712612.html

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сша, америка, китай, дональд трамп, камала харрис, в мире