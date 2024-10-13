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Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
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02:15 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/khakery-1977789841.html
Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ
Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ
Связанная с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом некоммерческая организация "Институт политики Америка прежде всего" (America... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T02:15
2024-10-13T02:15
сша
америка
китай
дональд трамп
камала харрис
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Связанная с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом некоммерческая организация "Институт политики Америка прежде всего" (America First Policy Institute) была атакована якобы связанными с Китаем хакерами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Политическая организация, которая помогает подготовиться к возможному переходу президентской власти к Дональду Трампу, недавно пережила кибератаку, за которой, как полагают федеральные власти, стоят китайские хакеры... У онлайн-аккаунтов "Института политики Америка прежде всего" (AFPI), который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, были взяты материалы", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что в руководстве НКО множество бывших высокопоставленных сотрудников Трампа, а сам экс-президент не раз выступал на организованных AFPI форумах. Информации о том, какие данные были получены злоумышленниками в результате кибератаки, нет. Ранее министерство внутренней безопасности США опубликовало годовой отчет, в котором упомянуло о своих ожиданиях, связанных с якобы имеющим место продолжением атак Китая, России и Ирана на критически важную инфраструктуру США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html
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сша, америка, китай, дональд трамп, камала харрис, в мире
США, Америка, Китай, Дональд Трамп, Камала Харрис, В мире
Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ

WP: связанную с Трампом НКО AFiPI атаковали якобы хакеры из КНР

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Связанная с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом некоммерческая организация "Институт политики Америка прежде всего" (America First Policy Institute) была атакована якобы связанными с Китаем хакерами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Политическая организация, которая помогает подготовиться к возможному переходу президентской власти к Дональду Трампу, недавно пережила кибератаку, за которой, как полагают федеральные власти, стоят китайские хакеры... У онлайн-аккаунтов "Института политики Америка прежде всего" (AFPI), который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, были взяты материалы", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Хакер - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Украинский хакер нанес ущерб компаниям из Европы, США и Канады
11 октября, 18:48
Отмечается, что в руководстве НКО множество бывших высокопоставленных сотрудников Трампа, а сам экс-президент не раз выступал на организованных AFPI форумах. Информации о том, какие данные были получены злоумышленниками в результате кибератаки, нет.
Ранее министерство внутренней безопасности США опубликовало годовой отчет, в котором упомянуло о своих ожиданиях, связанных с якобы имеющим место продолжением атак Китая, России и Ирана на критически важную инфраструктуру США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Китайские хакеры месяцами вторгались в сети провайдеров в США, пишет WSJ
25 сентября, 21:18
 
СШААмерикаКитайДональд ТрампКамала ХаррисВ мире
 
 
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