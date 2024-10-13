Связанную с Трампом НКО атаковали якобы китайские хакеры, сообщили СМИ
WP: связанную с Трампом НКО AFiPI атаковали якобы хакеры из КНР
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Связанная с экс-президентом США и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом некоммерческая организация "Институт политики Америка прежде всего" (America First Policy Institute) была атакована якобы связанными с Китаем хакерами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Политическая организация, которая помогает подготовиться к возможному переходу президентской власти к Дональду Трампу, недавно пережила кибератаку, за которой, как полагают федеральные власти, стоят китайские хакеры... У онлайн-аккаунтов "Института политики Америка прежде всего" (AFPI), который собрал политические предложения для второго срока Трампа, а также рекомендации по должностям и агентствам, были взяты материалы", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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Отмечается, что в руководстве НКО множество бывших высокопоставленных сотрудников Трампа, а сам экс-президент не раз выступал на организованных AFPI форумах. Информации о том, какие данные были получены злоумышленниками в результате кибератаки, нет.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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