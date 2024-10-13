https://ria.ru/20241013/izrail-1977855256.html

Радио ЦАХАЛ: в Израиле после взрыва БПЛА пострадали около 20 человек

Радио ЦАХАЛ: в Израиле после взрыва БПЛА пострадали около 20 человек - РИА Новости, 13.10.2024

Радио ЦАХАЛ: в Израиле после взрыва БПЛА пострадали около 20 человек

Около 20 человек пострадали в результате падения беспилотника на севере Израиля, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, сообщило израильское армейское... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T20:03

2024-10-13T20:03

2024-10-13T20:13

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Около 20 человек пострадали в результате падения беспилотника на севере Израиля, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на медиков."Около 20 человек получили ранения в районе Биньямина от осколков, из них шестеро в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Как уточняет радиостанция, сирены воздушной тревоги не сработали при этом инциденте.По некоторым данным, беспилотник ударил по району Вади Ара недалеко от Биньямины.

https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024