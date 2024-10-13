https://ria.ru/20241013/izrail-1977849556.html

Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу

Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу - РИА Новости, 13.10.2024

Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу

Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболлах" в приграничные районы на юге Ливана даже после того, как израильские военные завершат... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:28

2024-10-13T18:28

2024-10-13T18:28

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ливан

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболлах" в приграничные районы на юге Ливана даже после того, как израильские военные завершат наземную операцию, заявил в воскресенье министр обороны еврейского государства Йоав Галант. "Мы сейчас видим большие разрушения в деревнях на первой линии (от границы с Израилем - ред.)... Каждую из них характеризует то, что это военная цель... с подземной инфраструктурой и туннелями... Армия Израиля сейчас все это уничтожает - объект за объектом на земле и под землей... Мы не только уничтожим все эти места, но и не позволим террористам вернуться туда", - заявил Галант в видеообращении, которое транслировали израильские каналы. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024