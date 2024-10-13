Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/izrail-1977849556.html
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу - РИА Новости, 13.10.2024
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу
Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболлах" в приграничные районы на юге Ливана даже после того, как израильские военные завершат... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:28
2024-10-13T18:28
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_0c5bcccafa1469d729fc493d1afae624.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболлах" в приграничные районы на юге Ливана даже после того, как израильские военные завершат наземную операцию, заявил в воскресенье министр обороны еврейского государства Йоав Галант. "Мы сейчас видим большие разрушения в деревнях на первой линии (от границы с Израилем - ред.)... Каждую из них характеризует то, что это военная цель... с подземной инфраструктурой и туннелями... Армия Израиля сейчас все это уничтожает - объект за объектом на земле и под землей... Мы не только уничтожим все эти места, но и не позволим террористам вернуться туда", - заявил Галант в видеообращении, которое транслировали израильские каналы. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e73716668eb42e414eb4aaf980b851b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу

Галант: Израиль не допустит возвращения "Хезболлы" в приграничные районы Ливана

© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболлах" в приграничные районы на юге Ливана даже после того, как израильские военные завершат наземную операцию, заявил в воскресенье министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
"Мы сейчас видим большие разрушения в деревнях на первой линии (от границы с Израилем - ред.)... Каждую из них характеризует то, что это военная цель... с подземной инфраструктурой и туннелями... Армия Израиля сейчас все это уничтожает - объект за объектом на земле и под землей... Мы не только уничтожим все эти места, но и не позволим террористам вернуться туда", - заявил Галант в видеообращении, которое транслировали израильские каналы.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала