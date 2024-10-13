Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу
Галант: Израиль не допустит возвращения "Хезболлы" в приграничные районы Ливана
© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Израиль не допустит возвращения сил шиитского движения "Хезболлах" в приграничные районы на юге Ливана даже после того, как израильские военные завершат наземную операцию, заявил в воскресенье министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
"Мы сейчас видим большие разрушения в деревнях на первой линии (от границы с Израилем - ред.)... Каждую из них характеризует то, что это военная цель... с подземной инфраструктурой и туннелями... Армия Израиля сейчас все это уничтожает - объект за объектом на земле и под землей... Мы не только уничтожим все эти места, но и не позволим террористам вернуться туда", - заявил Галант в видеообращении, которое транслировали израильские каналы.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.