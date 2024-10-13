В Израиле заявили, что принимает меры, чтобы не навредить миротворцам ООН
Йоав Галант: ЦАХАЛ принимает меры, чтобы не навредить силам ООН в Ливане
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора заверил шефа Пентагона Ллойда Остина, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит принимать меры в целях избежания ущерба временным силам ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны Израиля.
"Министр Галант обсудил инцидент с силами ВСООНЛ, который в настоящее время расследуется в ЦАХАЛ. "Хезболлах" действует и ведет огонь вблизи позиций ВСООНЛ, используя миротворческие миссии в качестве щита для своей террористической деятельности. Министр Галант подчеркнул, что, сталкиваясь с этой серьезной оперативной проблемой, ЦАХАЛ продолжит принимать меры, чтобы не нанести вред силам ВСООНЛ и миротворческим позициям", - говорится в сообщении.
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В четверг пресс-служба ВСООНЛ заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
Министр обороны Израиля и глава Пентагона также обсудили продолжающуюся операцию Израиля в южном Ливане. Галант заявил, что Израиль действует в южном Ливане с целью ликвидации инфраструктуры движения "Хезболлах". Это, по его словам, необходимо для безопасного возвращения жителей севера Израиля в свои дома.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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