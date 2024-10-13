https://ria.ru/20241013/izrail-1977811178.html
Израильская армия заявила об атаке на 200 целей в Ливане
Израильская армия заявила об атаке на 200 целей в Ливане - РИА Новости, 13.10.2024
Израильская армия заявила об атаке на 200 целей в Ливане
Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки атаковали около 200 целей разных районах Ливана и ликвидировали десятки бойцов движения "Хезболлах",... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:04
2024-10-13T10:04
2024-10-13T10:04
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армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки атаковали около 200 целей разных районах Ливана и ликвидировали десятки бойцов движения "Хезболлах", сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "36-я дивизия ЦАХАЛ продолжает целенаправленную и ограниченную оперативную деятельность на юге Ливана ... За минувшие сутки войска уничтожили десятки террористов, обнаружили туннельные шахты и различные виды оружия, включая пусковые установки, противотанковые ракеты, боеприпасы и многое другое... ВВС Израиля нанесли удары примерно по 200 объектам "Хезболла" в глубине Ливана и на юге страны, включая террористические ячейки, пусковые установки, позиции противотанковых ракет и объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Военные добавили, что продолжают операции по всему сектору Газа, где, по их данным, за сутки были атакованы около 40 объектов террористической инфраструктуры и уничтожены десятки палестинских радикалов.
https://ria.ru/20241013/ostin-1977791666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия заявила об атаке на 200 целей в Ливане
ЦАХАЛ заявила об атаке на 200 целей в Ливане и ликвидации бойцов "Хезболлы"