https://ria.ru/20241013/istochnik-1977860235.html

Стали известны подробности штурма Угледара

Стали известны подробности штурма Угледара - РИА Новости, 13.10.2024

Стали известны подробности штурма Угледара

Российская артиллерия перед штурмом Угледара поразила командные пункты управления ВСУ, лишив тем самым украинский гарнизон возможности организованного... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T21:53

2024-10-13T21:53

2024-10-13T22:18

специальная военная операция на украине

россия

угледар

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Российская артиллерия перед штурмом Угледара поразила командные пункты управления ВСУ, лишив тем самым украинский гарнизон возможности организованного сопротивления, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. "Армия России нанесла точечный артиллерийский удар по местам управления и взяла в полукольцо город, тем самым обрезав снабжение", — пояснил собеседник агентства. По его словам, одновременно с ударом по командным пунктам российские бойцы смогли овладеть ключевым сегментом обороны города — шахтой "Южнодонбасская". Остатки 72-й отдельной моторизированной бригады ВСУ понесли большие потери при отходе из города, добавил собеседник."Их при отходе наша артиллерия перемолола", — уточнил он. Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия. В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима.

https://ria.ru/20241008/ugledar-1976933500.html

https://ria.ru/20241008/ugledar-1976923106.html

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976793716.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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россия, угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины