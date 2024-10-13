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Стали известны подробности штурма Угледара - РИА Новости, 13.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 13.10.2024 (обновлено: 22:18 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/istochnik-1977860235.html
Стали известны подробности штурма Угледара
Стали известны подробности штурма Угледара - РИА Новости, 13.10.2024
Стали известны подробности штурма Угледара
Российская артиллерия перед штурмом Угледара поразила командные пункты управления ВСУ, лишив тем самым украинский гарнизон возможности организованного... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:53
2024-10-13T22:18
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Российская артиллерия перед штурмом Угледара поразила командные пункты управления ВСУ, лишив тем самым украинский гарнизон возможности организованного сопротивления, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. "Армия России нанесла точечный артиллерийский удар по местам управления и взяла в полукольцо город, тем самым обрезав снабжение", — пояснил собеседник агентства. По его словам, одновременно с ударом по командным пунктам российские бойцы смогли овладеть ключевым сегментом обороны города — шахтой "Южнодонбасская". Остатки 72-й отдельной моторизированной бригады ВСУ понесли большие потери при отходе из города, добавил собеседник."Их при отходе наша артиллерия перемолола", — уточнил он. Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия. В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима.
https://ria.ru/20241008/ugledar-1976933500.html
https://ria.ru/20241008/ugledar-1976923106.html
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россия
угледар
донецкая народная республика
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россия, угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Стали известны подробности штурма Угледара

Источник: российская артиллерия нанесла точечный удар по командным пунктам ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Угледар после освобождения российской армией
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Российская артиллерия перед штурмом Угледара поразила командные пункты управления ВСУ, лишив тем самым украинский гарнизон возможности организованного сопротивления, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.
«
"Армия России нанесла точечный артиллерийский удар по местам управления и взяла в полукольцо город, тем самым обрезав снабжение", — пояснил собеседник агентства.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Пушилин рассказал об обстановке в Угледаре
8 октября, 11:59
По его словам, одновременно с ударом по командным пунктам российские бойцы смогли овладеть ключевым сегментом обороны города — шахтой "Южнодонбасская".
Остатки 72-й отдельной моторизированной бригады ВСУ понесли большие потери при отходе из города, добавил собеседник.
«
"Их при отходе наша артиллерия перемолола", — уточнил он.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
8 октября, 11:39
Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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7 октября, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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