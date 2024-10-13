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"Расплата за секрет". Чем обернется громкое дело о пропаже девочки в Сибири - РИА Новости, 13.10.2024
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08:00 13.10.2024 (обновлено: 08:13 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ischeznovenie-1977634121.html
"Расплата за секрет". Чем обернется громкое дело о пропаже девочки в Сибири
"Расплата за секрет". Чем обернется громкое дело о пропаже девочки в Сибири - РИА Новости, 13.10.2024
"Расплата за секрет". Чем обернется громкое дело о пропаже девочки в Сибири
Небольшое село Яркуль в Новосибирской области уже 14 лет не может забыть историю исчезновения Наташи Матюхиной. Дело наконец сдвинулось с мертвой точки —... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:00
2024-10-13T08:13
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Небольшое село Яркуль в Новосибирской области уже 14 лет не может забыть историю исчезновения Наташи Матюхиной. Дело наконец сдвинулось с мертвой точки — начался судебный процесс над подозреваемыми. Однако белых пятен по-прежнему много.Не дошла до домаСейчас здесь живут около четырехсот человек. Когда-то было гораздо больше, но люди уезжают — условия очень тяжелые. До ближайшего города 60 километров по единственной дороге. Из развлечений — только Дом культуры. Там работают кружки, проводятся праздники и другие мероприятия.Именно туда 2 марта 2010 года на дискотеку вместе с подругой Юлей (имя изменено) отправилась 15-летняя Наташа Матюхина. Единственная дочь в многодетной семье воспитывалась вместе с четырьмя братьями и была любимицей отца.В тот вечер танцы закончились раньше обычного — в восемь. Через несколько дней, по словам местных, должны были состояться выборы главы администрации — помещение хотели подготовить. Девочки решили не расходиться и отправились в гости к Юле.Домой школьница засобиралась ближе к полуночи. Подруга проводила ее до перекрестка, от которого идти оставалось пять минут. Больше Наташу никто не видел.Белая "Волга"Родители начали искать ее той же ночью, но в милицию обратились только через три дня. "Насмотрелись телевизора и думали, что раньше, чем через трое суток, заявление не принимают", — пояснила мать девочки Галина Матюхина.Местные жители вместе с силовиками вышли на поиски. "Прочесали лес, все дома прошли, открыли каждый погреб. Следователи опрашивали мужчин. Думали, кто-то ее увез, но она обязательно вернется", — рассказывает сельчанка Галина Васильева.Через несколько месяцев завели уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемых, по словам местных, было достаточно. Однако особенно выделялись двое — сотрудники полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. В тот вечер их видели пьяными в белой "Волге".Доказательств не нашлиЧерез некоторое время после случившегося Кудрявцев и Бартоломей уволились из органов без объяснения причин, что привлекло внимание следователей. Однако тогда доказательств их причастности к исчезновению Наташи так и не нашли.Расследование начинали и прекращали несколько раз, потом дело и вовсе закрыли.Но родители не теряли надежду. Тщательно прочесывали соседние деревни и города, в феврале 2011 года даже обращались на телепередачу "Жди меня" — все тщетно.Служебное положениеВесной 2023-го расследование неожиданно возобновили, возбудив уголовное дело по статье 105 УК "Убийство". А 27 июля задержали трех подозреваемых — в том числе тех самых сотрудников МВД."Во взаимодействии с УУР областного полицейского главка и СУ СК России по Новосибирской области проверяют двух бывших и действующего сотрудника одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, возможно, причастных к безвестному исчезновению несовершеннолетней местной жительницы", — сообщили тогда в ведомстве.Третьим оказался Александр Кунца — начальник участковых ПДН (инспекции по делам несовершеннолетних).Суд отправил экс-полицейских в следственный изолятор 1 августа 2023 года. А через несколько дней оперативники задержали еще одного подозреваемого — начальника уголовного розыска майора полиции Алексея Бороздина.Расследование длилось год, и 12 июля 2024-го следователи передали дела в суд.По версии СК, в автомобиле "Волга" в тот вечер были двое: за рулем — Максим Кудрявцев, на пассажирском сиденье — Евгений Бартоломей. Они сбили Наташу, но вместо того, чтобы отвезти ее в больницу, решили прикончить и спрятать тело. &quot;Совершили убийство, после этого скрыли тело и следы преступления, используя служебное положение&quot;, — объяснили в СК.А Кунц и Бороздин помогли замести следы. И, как оказалось, это не первое убийство на их счету.Второе убийствоРасследование исчезновения школьницы привело следствие к еще одной истории, о которой стало известно в августе.В СК считают, что Кунц и Бороздин причастны к смерти жителя Усть-Таркского района Владимира Поторокина в феврале 2013-го.Тело погибшего со следами насилия нашли весной того же года, когда сошел снег. Но заводить дело тогда не стали из-за вердикта судебно-медицинского эксперта — причиной смерти он назвал обморожение.Спустя годы следователи выяснили, что сотрудники МВД подговорили эксперта составить ложное заключение.Погибшего же, по версии СК, на самом деле забили до смерти.&quot;Они начали наносить множественные удары руками Поторокину, затем, понимая, что убить его в автомобиле будет затруднительно, велели водителю выехать в безлюдное место в пределах села Усть-Тарка&quot;, — заявил в суде прокурор Виталий Хохрин.Тело не нашлиСудебные разбирательства по уголовному делу о гибели Наташи Матюхиной идут с конца сентября.Экс-сотрудников полиции Бартоломеева и Кудрявцева обвинили в превышении полномочий ( ч. 1 ст. 286 УК), похищении (ч. 2 ст. 126 УК) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч. 2 ст. 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").Однако вопросов у суда все еще много. До сих пор не известно, где спрятали тело девочки.По предположениям СК, искать нужно в селе Еланка. В 2011-м там нашли кости руки, которая могла принадлежать школьнице. На место выезжала следственная группа. Однако, подняв материалы спустя 12 лет, следователи обнаружили: нет ни самих останков, ни даже документов о работе группы.Примечательно, что на сайте СУ СК по Новосибирской области Наташа Матюхина до сих пор официально числится пропавшей без вести.СвидетельПодсудимые вину не признают. Адвокаты настаивают на том, что не было даже ДТП. "Изложенные обстоятельства являются домыслом автора, ни на чем не основаны, кроме показаний одного свидетеля. Мне перед матерью Матюхиной крайне неловко за уровень следствия", — заявила защитница Максима Кудрявцева.Однако выяснилось, что у событий мартовской ночи был свидетель. В машине с сотрудниками МВД ехала местная жительница Лилия Сенчукова. По версии следствия, сразу после ДТП она ушла домой. О случившемся рассказала близкому другу — Владимиру Поторокину. Видимо, это его и погубило.Судебный процесс обещает быть долгим. Обвиняемые останутся под стражей до 11 января. На последнем заседании они заявили, что готовы дать показания только на заключительной стадии судебного процесса.Следующее слушание назначено на 28 ноября. Там тщательно допросят единственную свидетельницу. Возможно, она прольет свет на события того злополучного вечера.
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
"Расплата за секрет". Чем обернется громкое дело о пропаже девочки в Сибири

В Новосибирском областном суде рассматривают дело пропавшей 14 лет назад девочки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Небольшое село Яркуль в Новосибирской области уже 14 лет не может забыть историю исчезновения Наташи Матюхиной. Дело наконец сдвинулось с мертвой точки — начался судебный процесс над подозреваемыми. Однако белых пятен по-прежнему много.

Не дошла до дома

Сейчас здесь живут около четырехсот человек. Когда-то было гораздо больше, но люди уезжают — условия очень тяжелые. До ближайшего города 60 километров по единственной дороге. Из развлечений — только Дом культуры. Там работают кружки, проводятся праздники и другие мероприятия.
Именно туда 2 марта 2010 года на дискотеку вместе с подругой Юлей (имя изменено) отправилась 15-летняя Наташа Матюхина. Единственная дочь в многодетной семье воспитывалась вместе с четырьмя братьями и была любимицей отца.
© АО "Телекомпания ВИD"Скриншот телепередачи "Жди меня"
Скриншот телепередачи Жди меня - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© АО "Телекомпания ВИD"
Скриншот телепередачи "Жди меня"
В тот вечер танцы закончились раньше обычного — в восемь. Через несколько дней, по словам местных, должны были состояться выборы главы администрации — помещение хотели подготовить. Девочки решили не расходиться и отправились в гости к Юле.
Домой школьница засобиралась ближе к полуночи. Подруга проводила ее до перекрестка, от которого идти оставалось пять минут. Больше Наташу никто не видел.

Белая "Волга"

Родители начали искать ее той же ночью, но в милицию обратились только через три дня. "Насмотрелись телевизора и думали, что раньше, чем через трое суток, заявление не принимают", — пояснила мать девочки Галина Матюхина.
Местные жители вместе с силовиками вышли на поиски. "Прочесали лес, все дома прошли, открыли каждый погреб. Следователи опрашивали мужчин. Думали, кто-то ее увез, но она обязательно вернется", — рассказывает сельчанка Галина Васильева.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтобус движется по дороге в поселке, Новосибирская область
Автобус движется по дороге в поселке, Новосибирская область - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автобус движется по дороге в поселке, Новосибирская область
Через несколько месяцев завели уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемых, по словам местных, было достаточно. Однако особенно выделялись двое — сотрудники полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. В тот вечер их видели пьяными в белой "Волге".

Доказательств не нашли

Через некоторое время после случившегося Кудрявцев и Бартоломей уволились из органов без объяснения причин, что привлекло внимание следователей. Однако тогда доказательств их причастности к исчезновению Наташи так и не нашли.
Расследование начинали и прекращали несколько раз, потом дело и вовсе закрыли.
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы
Но родители не теряли надежду. Тщательно прочесывали соседние деревни и города, в феврале 2011 года даже обращались на телепередачу "Жди меня" — все тщетно.

Служебное положение

Весной 2023-го расследование неожиданно возобновили, возбудив уголовное дело по статье 105 УК "Убийство". А 27 июля задержали трех подозреваемых — в том числе тех самых сотрудников МВД.
"Во взаимодействии с УУР областного полицейского главка и СУ СК России по Новосибирской области проверяют двух бывших и действующего сотрудника одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, возможно, причастных к безвестному исчезновению несовершеннолетней местной жительницы", — сообщили тогда в ведомстве.
Третьим оказался Александр Кунца — начальник участковых ПДН (инспекции по делам несовершеннолетних).
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН
Суд отправил экс-полицейских в следственный изолятор 1 августа 2023 года. А через несколько дней оперативники задержали еще одного подозреваемого — начальника уголовного розыска майора полиции Алексея Бороздина.
Расследование длилось год, и 12 июля 2024-го следователи передали дела в суд.
По версии СК, в автомобиле "Волга" в тот вечер были двое: за рулем — Максим Кудрявцев, на пассажирском сиденье — Евгений Бартоломей. Они сбили Наташу, но вместо того, чтобы отвезти ее в больницу, решили прикончить и спрятать тело.
«

"Совершили убийство, после этого скрыли тело и следы преступления, используя служебное положение", — объяснили в СК.

А Кунц и Бороздин помогли замести следы. И, как оказалось, это не первое убийство на их счету.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Приговора все еще нет". Чем обернется громкое дело о похищении школьницы
22 сентября, 08:00

Второе убийство

Расследование исчезновения школьницы привело следствие к еще одной истории, о которой стало известно в августе.
В СК считают, что Кунц и Бороздин причастны к смерти жителя Усть-Таркского района Владимира Поторокина в феврале 2013-го.
Тело погибшего со следами насилия нашли весной того же года, когда сошел снег. Но заводить дело тогда не стали из-за вердикта судебно-медицинского эксперта — причиной смерти он назвал обморожение.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Спустя годы следователи выяснили, что сотрудники МВД подговорили эксперта составить ложное заключение.
Погибшего же, по версии СК, на самом деле забили до смерти.
«

"Они начали наносить множественные удары руками Поторокину, затем, понимая, что убить его в автомобиле будет затруднительно, велели водителю выехать в безлюдное место в пределах села Усть-Тарка", — заявил в суде прокурор Виталий Хохрин.

Тело не нашли

Судебные разбирательства по уголовному делу о гибели Наташи Матюхиной идут с конца сентября.
Экс-сотрудников полиции Бартоломеева и Кудрявцева обвинили в превышении полномочий ( ч. 1 ст. 286 УК), похищении (ч. 2 ст. 126 УК) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч. 2 ст. 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
Однако вопросов у суда все еще много. До сих пор не известно, где спрятали тело девочки.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТома уголовного дела
Тома уголовного дела - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тома уголовного дела
По предположениям СК, искать нужно в селе Еланка. В 2011-м там нашли кости руки, которая могла принадлежать школьнице. На место выезжала следственная группа. Однако, подняв материалы спустя 12 лет, следователи обнаружили: нет ни самих останков, ни даже документов о работе группы.
Примечательно, что на сайте СУ СК по Новосибирской области Наташа Матюхина до сих пор официально числится пропавшей без вести.

Свидетель

Подсудимые вину не признают. Адвокаты настаивают на том, что не было даже ДТП. "Изложенные обстоятельства являются домыслом автора, ни на чем не основаны, кроме показаний одного свидетеля. Мне перед матерью Матюхиной крайне неловко за уровень следствия", — заявила защитница Максима Кудрявцева.
Однако выяснилось, что у событий мартовской ночи был свидетель. В машине с сотрудниками МВД ехала местная жительница Лилия Сенчукова. По версии следствия, сразу после ДТП она ушла домой. О случившемся рассказала близкому другу — Владимиру Поторокину. Видимо, это его и погубило.
© Фото : СУ СК России по Новосибирской областиНаталья Матюхина
Наталья Матюхина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области
Наталья Матюхина
Судебный процесс обещает быть долгим. Обвиняемые останутся под стражей до 11 января. На последнем заседании они заявили, что готовы дать показания только на заключительной стадии судебного процесса.
Следующее слушание назначено на 28 ноября. Там тщательно допросят единственную свидетельницу. Возможно, она прольет свет на события того злополучного вечера.
 
ПроисшествияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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