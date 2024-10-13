В Иране заявили о готовности дать врагам жесткий ответ
Командующий КСИР Хаджизаде заявил о готовности дать жесткий ответ врагам Ирана
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
Корпус стражей исламской революции. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) готовы дать жесткий ответ врагам Ирана, если те совершат какую-либо ошибку, заявил командующий ВКС КСИР исламской республики Амир-Али Хаджизаде.
Заявление Хаджизаде прозвучало на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по израильской территории в начале октября.
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"Военно-космические силы КСИР наряду с другими вооруженными силами Ирана, (находясь в состоянии - ред.) готовности, бдительно и зорко следят за тем, чтобы в случае совершения какой-либо ошибки врагами этой земли дать жесткий ответ, заставляющий... врагов пожалеть", - приводит слова Хаджизаде агентство Nour News.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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