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В Иране заявили о готовности дать врагам жесткий ответ - РИА Новости, 13.10.2024
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19:46 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/iran-1977854135.html
В Иране заявили о готовности дать врагам жесткий ответ
В Иране заявили о готовности дать врагам жесткий ответ - РИА Новости, 13.10.2024
В Иране заявили о готовности дать врагам жесткий ответ
Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) готовы дать жесткий ответ врагам Ирана, если те совершат... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T19:46
2024-10-13T19:46
в мире
иран
израиль
ближний восток
мария захарова
джо байден
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) готовы дать жесткий ответ врагам Ирана, если те совершат какую-либо ошибку, заявил командующий ВКС КСИР исламской республики Амир-Али Хаджизаде. Заявление Хаджизаде прозвучало на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по израильской территории в начале октября. "Военно-космические силы КСИР наряду с другими вооруженными силами Ирана, (находясь в состоянии - ред.) готовности, бдительно и зорко следят за тем, чтобы в случае совершения какой-либо ошибки врагами этой земли дать жесткий ответ, заставляющий... врагов пожалеть", - приводит слова Хаджизаде агентство Nour News. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241013/iran-1977836390.html
https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html
иран
израиль
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96
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в мире, иран, израиль, ближний восток, мария захарова, джо байден, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Мария Захарова, Джо Байден, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране заявили о готовности дать врагам жесткий ответ

Командующий КСИР Хаджизаде заявил о готовности дать жесткий ответ врагам Ирана

CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGCКорпус стражей исламской революции
Корпус стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
Корпус стражей исламской революции. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) готовы дать жесткий ответ врагам Ирана, если те совершат какую-либо ошибку, заявил командующий ВКС КСИР исламской республики Амир-Али Хаджизаде.
Заявление Хаджизаде прозвучало на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по израильской территории в начале октября.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД
Вчера, 15:35
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"Военно-космические силы КСИР наряду с другими вооруженными силами Ирана, (находясь в состоянии - ред.) готовности, бдительно и зорко следят за тем, чтобы в случае совершения какой-либо ошибки врагами этой земли дать жесткий ответ, заставляющий... врагов пожалеть", - приводит слова Хаджизаде агентство Nour News.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану
6 октября, 16:02
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокМария ЗахароваДжо БайденВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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