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Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 13.10.2024
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01:42 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/iran-1977789221.html
Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль
Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 13.10.2024
Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль
Иранская миссия при ООН прокомментировала публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось, что Тегеран был осведомлен о планах палестинского движения... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T01:42
2024-10-13T01:42
израиль
иран
тегеран (город)
оон
хамас
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Иранская миссия при ООН прокомментировала публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось, что Тегеран был осведомлен о планах палестинского движения ХАМАС атаковать Израиль 7 октября 2023 года, и заявила о том, что в Иране о нападении не знали, а СМИ полагается на сфабрикованные документы. Ранее New York Times со ссылкой на документы сообщила, что ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года, однако отложило нападение для того, чтобы якобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах". "В то время как находящиеся в Дохе официальные лица сами также заявляли о том, что их предварительно не проинформировали об операции, а также о том, что все планирование, принятие решений и руководство проводилось военным крылом ХАМАС, находящимся в Газе, любое утверждение, пытающееся частично или полностью связать это (атаку - ред.) с Ираном или "Хезболлах", не вызывает доверия и исходит из сфабрикованных документов", - говорится в комментарии миссии изданию Newsweek. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241013/khamas-1977788175.html
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израиль, иран, тегеран (город), оон, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Иран, Тегеран (город), ООН, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль

Миссия Ирана при ООН отрицает осведомленность о планах атаки ХАМАС на Израиль

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировкой ХАМАС
Жилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Жилой дом в Ашкелоне, пострадавший в результате обстрела группировкой ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Иранская миссия при ООН прокомментировала публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось, что Тегеран был осведомлен о планах палестинского движения ХАМАС атаковать Израиль 7 октября 2023 года, и заявила о том, что в Иране о нападении не знали, а СМИ полагается на сфабрикованные документы.
Ранее New York Times со ссылкой на документы сообщила, что ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года, однако отложило нападение для того, чтобы якобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах".
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"В то время как находящиеся в Дохе официальные лица сами также заявляли о том, что их предварительно не проинформировали об операции, а также о том, что все планирование, принятие решений и руководство проводилось военным крылом ХАМАС, находящимся в Газе, любое утверждение, пытающееся частично или полностью связать это (атаку - ред.) с Ираном или "Хезболлах", не вызывает доверия и исходит из сфабрикованных документов", - говорится в комментарии миссии изданию Newsweek.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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