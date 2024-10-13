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Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 13.10.2024
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07:09 13.10.2024 (обновлено: 07:22 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/initsiativy-1977799464.html
Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине
Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 13.10.2024
Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине
Страны, которые предлагают мирные инициативы по Украине, не понимают, что если РФ сейчас остановится, это будет означать победу Запада и он начнет нападать и на РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T07:09
2024-10-13T07:22
россия
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны, которые предлагают мирные инициативы по Украине, не понимают, что если РФ сейчас остановится, это будет означать победу Запада и он начнет нападать и на другие страны, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Это прекрасные инициативы Индии и Китая, Бразилии тоже, других стран, но те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех. И на Китай, и на Индию, а потом откроется просто ящик Пандоры, поэтому сейчас нужно просто этот ящик закрыть", - сказал Караганов. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризис, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявлял о том, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также у лидеров состоялись переговоры. В августе Моди посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Замглавы российского МИД Андрей Руденко в начале сентября заявлял РИА Новости, что Россия находится в контакте с Индией по поводу разных инициатив по украинскому урегулированию. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о том, что интересовался у КНР и Бразилии о конкретном наполнении их мирной инициативы. Лавров также отмечал, что "все слова правильные в шести китайско-бразильских пунктах: призывы к миру, призывы к справедливости, выполнение международного права".
https://ria.ru/20241013/karaganov-1977796191.html
https://ria.ru/20240928/konflikt-1975271270.html
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россия, украина, индия, сергей караганов, нарендра моди, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Индия, Сергей Караганов, Нарендра Моди, Сергей Лавров, В мире
Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине

Караганов: приостановка Россией СВО будет означать победу Запада в конфликте

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны, которые предлагают мирные инициативы по Украине, не понимают, что если РФ сейчас остановится, это будет означать победу Запада и он начнет нападать и на другие страны, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«
"Это прекрасные инициативы Индии и Китая, Бразилии тоже, других стран, но те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех. И на Китай, и на Индию, а потом откроется просто ящик Пандоры, поэтому сейчас нужно просто этот ящик закрыть", - сказал Караганов.
Сергей Караганов - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Мы ждали слишком долго". Караганов назвал причину для применения ЯО
Вчера, 05:06
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризис, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявлял о том, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также у лидеров состоялись переговоры. В августе Моди посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Замглавы российского МИД Андрей Руденко в начале сентября заявлял РИА Новости, что Россия находится в контакте с Индией по поводу разных инициатив по украинскому урегулированию.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о том, что интересовался у КНР и Бразилии о конкретном наполнении их мирной инициативы. Лавров также отмечал, что "все слова правильные в шести китайско-бразильских пунктах: призывы к миру, призывы к справедливости, выполнение международного права".
Выступление главы МИД Лаврова - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине
28 сентября, 19:29
 
РоссияУкраинаИндияСергей КарагановНарендра МодиСергей ЛавровВ мире
 
 
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