https://ria.ru/20241013/initsiativy-1977799464.html

Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине

Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 13.10.2024

Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине

Страны, которые предлагают мирные инициативы по Украине, не понимают, что если РФ сейчас остановится, это будет означать победу Запада и он начнет нападать и на РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T07:09

2024-10-13T07:09

2024-10-13T07:22

россия

украина

индия

сергей караганов

нарендра моди

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны, которые предлагают мирные инициативы по Украине, не понимают, что если РФ сейчас остановится, это будет означать победу Запада и он начнет нападать и на другие страны, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Это прекрасные инициативы Индии и Китая, Бразилии тоже, других стран, но те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех. И на Китай, и на Индию, а потом откроется просто ящик Пандоры, поэтому сейчас нужно просто этот ящик закрыть", - сказал Караганов. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризис, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявлял о том, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также у лидеров состоялись переговоры. В августе Моди посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Замглавы российского МИД Андрей Руденко в начале сентября заявлял РИА Новости, что Россия находится в контакте с Индией по поводу разных инициатив по украинскому урегулированию. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о том, что интересовался у КНР и Бразилии о конкретном наполнении их мирной инициативы. Лавров также отмечал, что "все слова правильные в шести китайско-бразильских пунктах: призывы к миру, призывы к справедливости, выполнение международного права".

https://ria.ru/20241013/karaganov-1977796191.html

https://ria.ru/20240928/konflikt-1975271270.html

россия

украина

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, индия, сергей караганов, нарендра моди, сергей лавров, в мире