Караганов назвал слабую сторону мирных инициатив по Украине
Караганов: приостановка Россией СВО будет означать победу Запада в конфликте
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны, которые предлагают мирные инициативы по Украине, не понимают, что если РФ сейчас остановится, это будет означать победу Запада и он начнет нападать и на другие страны, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
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"Это прекрасные инициативы Индии и Китая, Бразилии тоже, других стран, но те, кто их выдвигает, и те, кто на них отвечает позитивно, не понимают довольно простой вещи: если мы, Россия сейчас остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то наша недопобеда… будет означать победу Запада и он пойдет дальше нападать на всех. И на Китай, и на Индию, а потом откроется просто ящик Пандоры, поэтому сейчас нужно просто этот ящик закрыть", - сказал Караганов.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризис, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявлял о том, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, также у лидеров состоялись переговоры. В августе Моди посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Замглавы российского МИД Андрей Руденко в начале сентября заявлял РИА Новости, что Россия находится в контакте с Индией по поводу разных инициатив по украинскому урегулированию.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о том, что интересовался у КНР и Бразилии о конкретном наполнении их мирной инициативы. Лавров также отмечал, что "все слова правильные в шести китайско-бразильских пунктах: призывы к миру, призывы к справедливости, выполнение международного права".
Лавров обратился к странам, предлагающим мирные инициативы по Украине
28 сентября, 19:29