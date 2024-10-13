https://ria.ru/20241013/importozameschenie-1977802896.html
Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства
Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства - РИА Новости, 13.10.2024
Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства
Российские компании стали чаще искать иностранных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением, сейчас в основном привлекают сотрудников такого... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:49
2024-10-13T08:49
2024-10-13T08:49
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технологии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские компании стали чаще искать иностранных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением, сейчас в основном привлекают сотрудников такого уровня из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана, сообщила РИА Новости руководитель отдела подбора персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Татьяны Маркиной. Она объяснила, что речь идет о специалистах, которые "могут в России модернизировать программное обеспечение и обслуживать западное оборудование компаний, ушедших с российского рынка, или с нуля организовать производство продукции, которая больше не поставляется в нашу страну". Специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, практически невозможно найти среди российских соискателей, так как это "штучный" товар, отметила Маркина. "Поэтому компании вынуждены искать и приглашать иностранных экспертов. До 2022 года большинство экспатов были из европейских стран. Сейчас в основном на работу в российские компании приезжают иностранные эксперты из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана. Для зарубежных представительств российских компаний мы также ищем локальных специалистов из Турции, Китая, стран Персидского залива, Африки и Латинской Америки", - сказала представитель Fersol. "Тенденция налицо. В 2023 году мы получили 67 заявок на подбор, в 2024 году - 95. Рост - 42%", - подчеркнула она. Маркина добавила, что значительное количество запросов на поиск иностранных специалистов поступает от нефтегазовой и химической отраслей. "К примеру, мы искали технологов по производству молочной кислоты, полимерной пленки, латекса, хлористого калия и даже жевательной резинки", - добавила она.
https://ria.ru/20241008/putin-1977014656.html
https://ria.ru/20240617/icl-1952963699.html
турция
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, турция, китай, индия
Экономика, Технологии, Турция, Китай, Индия
Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства
Fersol: компании ищут иностранных экспертов для работы над импортозамещением
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские компании стали чаще искать иностранных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением, сейчас в основном привлекают сотрудников такого уровня из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана, сообщила РИА Новости руководитель отдела подбора персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Татьяны Маркиной.
Она объяснила, что речь идет о специалистах, которые "могут в России модернизировать программное обеспечение и обслуживать западное оборудование компаний, ушедших с российского рынка, или с нуля организовать производство продукции, которая больше не поставляется в нашу страну". Специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, практически невозможно найти среди российских соискателей, так как это "штучный" товар, отметила Маркина.
"Поэтому компании вынуждены искать и приглашать иностранных экспертов. До 2022 года большинство экспатов были из европейских стран. Сейчас в основном на работу в российские компании приезжают иностранные эксперты из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана. Для зарубежных представительств российских компаний мы также ищем локальных специалистов из Турции, Китая, стран Персидского залива, Африки и Латинской Америки", - сказала представитель Fersol.
"Тенденция налицо. В 2023 году мы получили 67 заявок на подбор, в 2024 году - 95. Рост - 42%", - подчеркнула она.
Маркина добавила, что значительное количество запросов на поиск иностранных специалистов поступает от нефтегазовой и химической отраслей. "К примеру, мы искали технологов по производству молочной кислоты, полимерной пленки, латекса, хлористого калия и даже жевательной резинки", - добавила она.