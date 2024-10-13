https://ria.ru/20241013/importozameschenie-1977802896.html

Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства

Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства - РИА Новости, 13.10.2024

Компании в России ищут иностранных экспертов для организации производства

Российские компании стали чаще искать иностранных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением, сейчас в основном привлекают сотрудников такого... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:49

2024-10-13T08:49

2024-10-13T08:49

экономика

технологии

турция

китай

индия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские компании стали чаще искать иностранных экспертов, которые смогут работать над импортозамещением, сейчас в основном привлекают сотрудников такого уровня из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана, сообщила РИА Новости руководитель отдела подбора персонала сервисно-рекрутинговой компании Fersol Татьяны Маркиной. Она объяснила, что речь идет о специалистах, которые "могут в России модернизировать программное обеспечение и обслуживать западное оборудование компаний, ушедших с российского рынка, или с нуля организовать производство продукции, которая больше не поставляется в нашу страну". Специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, практически невозможно найти среди российских соискателей, так как это "штучный" товар, отметила Маркина. "Поэтому компании вынуждены искать и приглашать иностранных экспертов. До 2022 года большинство экспатов были из европейских стран. Сейчас в основном на работу в российские компании приезжают иностранные эксперты из Индии, Малайзии, Казахстана, Турции, Вьетнама, Китая и Ирана. Для зарубежных представительств российских компаний мы также ищем локальных специалистов из Турции, Китая, стран Персидского залива, Африки и Латинской Америки", - сказала представитель Fersol. "Тенденция налицо. В 2023 году мы получили 67 заявок на подбор, в 2024 году - 95. Рост - 42%", - подчеркнула она. Маркина добавила, что значительное количество запросов на поиск иностранных специалистов поступает от нефтегазовой и химической отраслей. "К примеру, мы искали технологов по производству молочной кислоты, полимерной пленки, латекса, хлористого калия и даже жевательной резинки", - добавила она.

https://ria.ru/20241008/putin-1977014656.html

https://ria.ru/20240617/icl-1952963699.html

турция

китай

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, турция, китай, индия