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"Осталось две недели". Против России открывают второй фронт - РИА Новости, 13.10.2024
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08:00 13.10.2024 (обновлено: 08:12 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/gruziya-1977626312.html
"Осталось две недели". Против России открывают второй фронт
"Осталось две недели". Против России открывают второй фронт - РИА Новости, 13.10.2024
"Осталось две недели". Против России открывают второй фронт
Власти Грузии оказались под беспрецедентным давлением Евросоюза, которое нарастает по мере приближения парламентских выборов. Официальному Тбилиси грозят... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:00
2024-10-13T08:12
в мире
грузия
россия
тбилиси
бидзина иванишвили
александр крылов
ираклий кобахидзе
евросоюз
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии оказались под беспрецедентным давлением Евросоюза, которое нарастает по мере приближения парламентских выборов. Официальному Тбилиси грозят лишением безвизового режима и заморозкой финансовой помощи. При этом, чтобы умилостивить Запад, грузинскому руководству следует обвалить свою экономику на 18%. Что происходит в закавказской республике — в материале РИА Новости.Третий звонокЕвропарламент принял резолюцию под названием "Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии". За нее проголосовали 495 депутатов, против — 73, воздержались 86. Потребовали наложить санкции на представителей правящей элиты, причастных к принятию "пророссийских законов" об иностранных агентах и запрете пропаганды сексуальных меньшинств. Особенно евродепутатам не нравится деятельность основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Его воспринимают как архитектора разворота от Запада к Москве.Кроме того, ЕП предложил заморозить 121,3 миллиона евро, которые в ЕС собирались выделить на развитие закавказской республики, и пересмотреть безвизовый режим.От Грузии ждут не только отмены скандальных законов, но и объявления собственных антироссийских санкций, а также пресечения попыток нарушить западные запреты.В "Грузинской мечте" возмущены. По предварительным оценкам, разрыв торговли с Москвой обойдется Тбилиси минимум в 14 миллиардов лари (больше пяти миллиардов долларов)."Такие санкции навредят только грузинскому народу", — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.Резолюция ЕП явно подталкивает Тбилиси к войне. "Очевидно, определенные силы не смирились с тем, что здесь второй фронт так и не состоялся. Для них это последняя битва за этот сценарий", — подчеркнул премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Германия атакуетНа следующий день похожий документ утвердили немецкие депутаты. По словам председателя комитета по иностранным делам бундестага Михаила Рота, "Грузинская мечта" превратилась в "Грузинский кошмар", поскольку принимает решения, "несовместимые с европейскими ценностями". Правда, его поддержали лишь представители правящей коалиции. "Левые" воздержались, "Союз Сары Вагенкнехт" и "Альтернатива для Германии" — против.Помимо этого, главы МИД стран Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) 10 октября опубликовали совместное коммюнике, еще раз осудив действия "Грузинской мечты". Негативная тенденция "усилилась" после приостановки процесса вступления Грузии в ЕС", возникла угроза репрессий, говорится там.Министры призвали Тбилиси изменить курс — иначе "масштабы сотрудничества с ЕС" сократятся. И выразили надежду на справедливые выборы 26 октября.На самом деле, судя по всему, на Западе уже решили объявить их сфальсифицированными. То есть до очередной попытки открыть второй фронт против России осталось две недели.Разворот на ВостокТем временем российский президент расширил безвизовый режим с Грузией и на въезжающих для трудовой деятельности сроком более 90 дней. "Межгосударственные отношения — это одно. Гуманитарные — другое, когда речь идет о диалоге народов двух стран. Он не прерывался. У нас диаспора грузинская большая, наши туристы туда ездят", — пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Опрошенные РИА Новости эксперты оценивают этот шаг позитивно. А вот коллективный Запад изо всех сил старается дестабилизировать ситуацию. "Фактически Евросоюз заявил, что выборы могут быть законными и демократическими, только если "Грузинская мечта" передаст власть в руки "Единого национального движения" экс-президента Михаила Саакашвили. Любой другой результат считается незаконным", — говорит главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.С одной стороны, ЕС воздействует на грузинских избирателей, а с другой, готовит почву для свержения правящей партии, продолжает он.Впрочем, по его словам, на Западе традиционно недооценивают население Грузии. "Власти США и ЕС мнят себя вершиной мировой цивилизации и ждут, что малые государства будут слепо исполнять их волю. При этом они не учитывают чувства простых людей. И мы видим, как одна за другой проваливаются попытки навязать закавказской республике европейские либеральные ценности. Благодаря такой слепоте своих противников "Грузинская мечта" вполне может переизбраться и удержать победу", — полагает Крылов.Кавказовед Артур Атаев считает, что в Евросоюзе надеются на госпереворот в Тбилиси после выборов."Запад не собирается признавать победу "Грузинской мечты", и этого никто не скрывает. Протесты однозначно будут. Нынешние резолюции — попытка мобилизовать оппозиционеров. Им внушают, что после 26 октября надо перехватить власть", — рассуждает эксперт.Впрочем, он уверен, что правящая партия выдержит давление. В конечном итоге уходить придется не Иванишвили и его команде, а президенту Саломе Зурабишвили, которая встала на сторону радикальной оппозиции и постоянно обращается к Западу за поддержкой.
https://ria.ru/20240930/gruziya-1975106888.html
https://ria.ru/20240918/gruziya-1973022822.html
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в мире, грузия, россия, тбилиси, бидзина иванишвили, александр крылов, ираклий кобахидзе, евросоюз, европарламент, бундестаг германии
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Бидзина Иванишвили, Александр Крылов, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Европарламент, Бундестаг Германии
"Осталось две недели". Против России открывают второй фронт

Кавказовед Крылов: "Грузинская мечта" может воспользоваться ошибкой властей ЕС

© Sputnik | Перейти в медиабанкЦеремония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Грузии оказались под беспрецедентным давлением Евросоюза, которое нарастает по мере приближения парламентских выборов. Официальному Тбилиси грозят лишением безвизового режима и заморозкой финансовой помощи. При этом, чтобы умилостивить Запад, грузинскому руководству следует обвалить свою экономику на 18%. Что происходит в закавказской республике — в материале РИА Новости.

Третий звонок

Европарламент принял резолюцию под названием "Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии". За нее проголосовали 495 депутатов, против — 73, воздержались 86. Потребовали наложить санкции на представителей правящей элиты, причастных к принятию "пророссийских законов" об иностранных агентах и запрете пропаганды сексуальных меньшинств. Особенно евродепутатам не нравится деятельность основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Его воспринимают как архитектора разворота от Запада к Москве.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пленарная сессия Европарламента
Кроме того, ЕП предложил заморозить 121,3 миллиона евро, которые в ЕС собирались выделить на развитие закавказской республики, и пересмотреть безвизовый режим.
От Грузии ждут не только отмены скандальных законов, но и объявления собственных антироссийских санкций, а также пресечения попыток нарушить западные запреты.
В "Грузинской мечте" возмущены. По предварительным оценкам, разрыв торговли с Москвой обойдется Тбилиси минимум в 14 миллиардов лари (больше пяти миллиардов долларов).
© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
"Такие санкции навредят только грузинскому народу", — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.
Резолюция ЕП явно подталкивает Тбилиси к войне. "Очевидно, определенные силы не смирились с тем, что здесь второй фронт так и не состоялся. Для них это последняя битва за этот сценарий", — подчеркнул премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
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Германия атакует

На следующий день похожий документ утвердили немецкие депутаты. По словам председателя комитета по иностранным делам бундестага Михаила Рота, "Грузинская мечта" превратилась в "Грузинский кошмар", поскольку принимает решения, "несовместимые с европейскими ценностями". Правда, его поддержали лишь представители правящей коалиции. "Левые" воздержались, "Союз Сары Вагенкнехт" и "Альтернатива для Германии" — против.
© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGERПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGER
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Помимо этого, главы МИД стран Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) 10 октября опубликовали совместное коммюнике, еще раз осудив действия "Грузинской мечты". Негативная тенденция "усилилась" после приостановки процесса вступления Грузии в ЕС", возникла угроза репрессий, говорится там.
Министры призвали Тбилиси изменить курс — иначе "масштабы сотрудничества с ЕС" сократятся. И выразили надежду на справедливые выборы 26 октября.
На самом деле, судя по всему, на Западе уже решили объявить их сфальсифицированными. То есть до очередной попытки открыть второй фронт против России осталось две недели.
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Разворот на Восток

Тем временем российский президент расширил безвизовый режим с Грузией и на въезжающих для трудовой деятельности сроком более 90 дней. "Межгосударственные отношения — это одно. Гуманитарные — другое, когда речь идет о диалоге народов двух стран. Он не прерывался. У нас диаспора грузинская большая, наши туристы туда ездят", — пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
© Sputnik | Перейти в медиабанкАкция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси
Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси
Опрошенные РИА Новости эксперты оценивают этот шаг позитивно. А вот коллективный Запад изо всех сил старается дестабилизировать ситуацию. "Фактически Евросоюз заявил, что выборы могут быть законными и демократическими, только если "Грузинская мечта" передаст власть в руки "Единого национального движения" экс-президента Михаила Саакашвили. Любой другой результат считается незаконным", — говорит главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.
С одной стороны, ЕС воздействует на грузинских избирателей, а с другой, готовит почву для свержения правящей партии, продолжает он.
© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии
Впрочем, по его словам, на Западе традиционно недооценивают население Грузии. "Власти США и ЕС мнят себя вершиной мировой цивилизации и ждут, что малые государства будут слепо исполнять их волю. При этом они не учитывают чувства простых людей. И мы видим, как одна за другой проваливаются попытки навязать закавказской республике европейские либеральные ценности. Благодаря такой слепоте своих противников "Грузинская мечта" вполне может переизбраться и удержать победу", — полагает Крылов.
Кавказовед Артур Атаев считает, что в Евросоюзе надеются на госпереворот в Тбилиси после выборов.
© Sputnik | Перейти в медиабанкАкция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси
Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Sputnik
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Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси
"Запад не собирается признавать победу "Грузинской мечты", и этого никто не скрывает. Протесты однозначно будут. Нынешние резолюции — попытка мобилизовать оппозиционеров. Им внушают, что после 26 октября надо перехватить власть", — рассуждает эксперт.
Впрочем, он уверен, что правящая партия выдержит давление. В конечном итоге уходить придется не Иванишвили и его команде, а президенту Саломе Зурабишвили, которая встала на сторону радикальной оппозиции и постоянно обращается к Западу за поддержкой.
 
В миреГрузияРоссияТбилисиБидзина ИванишвилиАлександр КрыловИраклий КобахидзеЕвросоюзЕвропарламентБундестаг Германии
 
 
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