Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США
Anadolu: обвиняемый в попытке госпереворота Гюлен поменял адрес проживания в США
© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
© AP Photo / Selahattin Sevi
Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году, глава запрещённой в стране организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес проживания в США и находится под усиленной охраной, передаёт в воскресенье турецкое государственное агентство Anadolu, корреспондентам которого удалось заснять особняк, где, предположительно, проживает Гюлен.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
"Агентство "Anadolu" установило, что главарь террористической организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес в Пенсильвании, где он проживает с апреля 1999 года. Сотрудники агентства установили, что Гюлен сейчас проживает в большом доме... в городе Сейлорсбург, известного как штаб-квартира FETÖ", - говорится в сообщении агентства.
По данным из открытых источников по продаже недвижимости, в доме площадью около 400 квадратных метров, построенном в 2008 году на участке площадью около 12 соток, расположено три комнаты и четыре туалета, пишет агентство.
"Дом, расположенный в уединенном лесу и оцениваемый в сумму от 887 000 до 1 миллиона долларов, находится под надежной охраной камер наблюдения, установленных по соседству и у входа. Утверждается, что дом был приобретен в 2023 году компанией Meserret LLC, принадлежащей Джевдету Тюркйолу, одному из руководителей организации, который, как утверждается, отвечает за личный уход за Гюленом и его детьми. В саду дома, который сотрудники агентства снимали с воздуха с помощью беспилотника, стояли четыре роскошных автомобиля, а также снегоходы и фургоны. Пока команда агентства вела съемку, из ворот с железными решетками выехали два роскошных автомобиля. Гюлен, сидевший на переднем пассажирском сиденье черного Mercedes, был снят на камеру", - пишет издание.