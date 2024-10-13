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Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США - РИА Новости, 13.10.2024
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18:40 13.10.2024 (обновлено: 18:41 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/gosperevorot-1977850025.html
Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США
Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США - РИА Новости, 13.10.2024
Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США
Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году, глава запрещённой в стране организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес проживания в США и... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:40
2024-10-13T18:41
в мире
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году, глава запрещённой в стране организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес проживания в США и находится под усиленной охраной, передаёт в воскресенье турецкое государственное агентство Anadolu, корреспондентам которого удалось заснять особняк, где, предположительно, проживает Гюлен. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения. "Агентство "Anadolu" установило, что главарь террористической организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес в Пенсильвании, где он проживает с апреля 1999 года. Сотрудники агентства установили, что Гюлен сейчас проживает в большом доме... в городе Сейлорсбург, известного как штаб-квартира FETÖ", - говорится в сообщении агентства. По данным из открытых источников по продаже недвижимости, в доме площадью около 400 квадратных метров, построенном в 2008 году на участке площадью около 12 соток, расположено три комнаты и четыре туалета, пишет агентство. "Дом, расположенный в уединенном лесу и оцениваемый в сумму от 887 000 до 1 миллиона долларов, находится под надежной охраной камер наблюдения, установленных по соседству и у входа. Утверждается, что дом был приобретен в 2023 году компанией Meserret LLC, принадлежащей Джевдету Тюркйолу, одному из руководителей организации, который, как утверждается, отвечает за личный уход за Гюленом и его детьми. В саду дома, который сотрудники агентства снимали с воздуха с помощью беспилотника, стояли четыре роскошных автомобиля, а также снегоходы и фургоны. Пока команда агентства вела съемку, из ворот с железными решетками выехали два роскошных автомобиля. Гюлен, сидевший на переднем пассажирском сиденье черного Mercedes, был снят на камеру", - пишет издание.
https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html
https://ria.ru/20240515/trkiye-1946030550.html
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в мире, турция, сша, пенсильвания, feto, mercedes
В мире, Турция, США, Пенсильвания, FETO, Mercedes
Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США

Anadolu: обвиняемый в попытке госпереворота Гюлен поменял адрес проживания в США

© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Selahattin Sevi
Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году, глава запрещённой в стране организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес проживания в США и находится под усиленной охраной, передаёт в воскресенье турецкое государственное агентство Anadolu, корреспондентам которого удалось заснять особняк, где, предположительно, проживает Гюлен.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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"Агентство "Anadolu" установило, что главарь террористической организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес в Пенсильвании, где он проживает с апреля 1999 года. Сотрудники агентства установили, что Гюлен сейчас проживает в большом доме... в городе Сейлорсбург, известного как штаб-квартира FETÖ", - говорится в сообщении агентства.
По данным из открытых источников по продаже недвижимости, в доме площадью около 400 квадратных метров, построенном в 2008 году на участке площадью около 12 соток, расположено три комнаты и четыре туалета, пишет агентство.
"Дом, расположенный в уединенном лесу и оцениваемый в сумму от 887 000 до 1 миллиона долларов, находится под надежной охраной камер наблюдения, установленных по соседству и у входа. Утверждается, что дом был приобретен в 2023 году компанией Meserret LLC, принадлежащей Джевдету Тюркйолу, одному из руководителей организации, который, как утверждается, отвечает за личный уход за Гюленом и его детьми. В саду дома, который сотрудники агентства снимали с воздуха с помощью беспилотника, стояли четыре роскошных автомобиля, а также снегоходы и фургоны. Пока команда агентства вела съемку, из ворот с железными решетками выехали два роскошных автомобиля. Гюлен, сидевший на переднем пассажирском сиденье черного Mercedes, был снят на камеру", - пишет издание.
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В миреТурцияСШАПенсильванияFETOMercedes
 
 
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