https://ria.ru/20241013/gosperevorot-1977850025.html

Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США

Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США - РИА Новости, 13.10.2024

Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен усиленно охраняется в США

Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году, глава запрещённой в стране организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес проживания в США и... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:40

2024-10-13T18:40

2024-10-13T18:41

в мире

турция

сша

пенсильвания

feto

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148380/26/1483802641_0:214:4173:2561_1920x0_80_0_0_2e744589d22a7b814e206b09b1ba5db4.jpg

АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции в 2016 году, глава запрещённой в стране организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес проживания в США и находится под усиленной охраной, передаёт в воскресенье турецкое государственное агентство Anadolu, корреспондентам которого удалось заснять особняк, где, предположительно, проживает Гюлен. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения. "Агентство "Anadolu" установило, что главарь террористической организации FETÖ Фетуллах Гюлен поменял свой адрес в Пенсильвании, где он проживает с апреля 1999 года. Сотрудники агентства установили, что Гюлен сейчас проживает в большом доме... в городе Сейлорсбург, известного как штаб-квартира FETÖ", - говорится в сообщении агентства. По данным из открытых источников по продаже недвижимости, в доме площадью около 400 квадратных метров, построенном в 2008 году на участке площадью около 12 соток, расположено три комнаты и четыре туалета, пишет агентство. "Дом, расположенный в уединенном лесу и оцениваемый в сумму от 887 000 до 1 миллиона долларов, находится под надежной охраной камер наблюдения, установленных по соседству и у входа. Утверждается, что дом был приобретен в 2023 году компанией Meserret LLC, принадлежащей Джевдету Тюркйолу, одному из руководителей организации, который, как утверждается, отвечает за личный уход за Гюленом и его детьми. В саду дома, который сотрудники агентства снимали с воздуха с помощью беспилотника, стояли четыре роскошных автомобиля, а также снегоходы и фургоны. Пока команда агентства вела съемку, из ворот с железными решетками выехали два роскошных автомобиля. Гюлен, сидевший на переднем пассажирском сиденье черного Mercedes, был снят на камеру", - пишет издание.

https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html

https://ria.ru/20240515/trkiye-1946030550.html

турция

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, пенсильвания, feto, mercedes