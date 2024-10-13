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Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот - РИА Новости, 13.10.2024
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10:27 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/golany-1977812169.html
Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот
Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот - РИА Новости, 13.10.2024
Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот
Иракские вооруженные шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью беспилотников контролируемую... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:27
2024-10-13T10:27
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью беспилотников контролируемую Израилем западную часть Голанских высот. "Продолжая подход к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в воскресенье, 13 октября, на рассвете атаковали военную цель на оккупированных Голанах", - говорится в заявлении иракских группировок в их телеграм-канале. Захваченная у Сирии в результате войны 1967 года западная часть Голанских высот была аннексирована в одностороннем порядке Израилем в 1981 году, но Совет Безопасности ООН признал это решение недействительным.
https://ria.ru/20240724/izrail-1961604666.html
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в мире, израиль, голанские высоты, палестина, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Голанские высоты, Палестина, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот

Иракские группировки заявили, что обстреляли западную часть Голанских высот

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами. Архивное фото
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью беспилотников контролируемую Израилем западную часть Голанских высот.
"Продолжая подход к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в воскресенье, 13 октября, на рассвете атаковали военную цель на оккупированных Голанах", - говорится в заявлении иракских группировок в их телеграм-канале.
Захваченная у Сирии в результате войны 1967 года западная часть Голанских высот была аннексирована в одностороннем порядке Израилем в 1981 году, но Совет Безопасности ООН признал это решение недействительным.
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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В миреИзраильГоланские высотыПалестинаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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