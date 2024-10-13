https://ria.ru/20241013/golany-1977812169.html

Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот

Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот - РИА Новости, 13.10.2024

Иракские группировки заявили об обстреле Голанских высот

Иракские вооруженные шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью беспилотников контролируемую... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:27

2024-10-13T10:27

2024-10-13T10:27

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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления" заявили, что атаковали с помощью беспилотников контролируемую Израилем западную часть Голанских высот. "Продолжая подход к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" в воскресенье, 13 октября, на рассвете атаковали военную цель на оккупированных Голанах", - говорится в заявлении иракских группировок в их телеграм-канале. Захваченная у Сирии в результате войны 1967 года западная часть Голанских высот была аннексирована в одностороннем порядке Израилем в 1981 году, но Совет Безопасности ООН признал это решение недействительным.

https://ria.ru/20240724/izrail-1961604666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, голанские высоты, палестина, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024