https://ria.ru/20241013/frantsija-1977812941.html
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США - РИА Новости, 13.10.2024
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США
Французская полиция задержала 22-летнего гражданина Афганистана в рамках дела о подготовке в США теракта во время президентских выборов в ноябре, передает... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:42
2024-10-13T10:42
2024-10-13T10:42
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Французская полиция задержала 22-летнего гражданина Афганистана в рамках дела о подготовке в США теракта во время президентских выборов в ноябре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление национальной антитеррористической прокуратуры Франции. "Французская полиция задержала 22-летнего афганца, связанного с соотечественником в США, который подозревается в планировании теракта в день выборов", - пишет агентство. Отмечается, что задержанный во Франции человек подозревается в поддержке ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация). Источник заявил Франс Пресс, что афганец, задержанный во Франции, может приходиться братом соотечественнику, задержанному в США, однако сотрудники прокуратуры не смогли подтвердить эту информацию. Другой источник сообщил агентству, что изначально на юго-западе Франции по этому делу было задержано три человека, однако позднее двое из них были отпущены. В среду американский минюст заявил, что афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени ИГ в день выборов 5 ноября.
https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, сша, афганистан, исламское государство*, выборы президента сша — 2024
В мире, Франция, США, Афганистан, Исламское государство*, Выборы президента США — 2024
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США
Во Франции по делу о подготовке теракта в США во время выборов задержали афганца
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Французская полиция задержала 22-летнего гражданина Афганистана в рамках дела о подготовке в США теракта во время президентских выборов в ноябре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление национальной антитеррористической прокуратуры Франции.
"Французская полиция задержала 22-летнего афганца, связанного с соотечественником в США, который подозревается в планировании теракта в день выборов", - пишет агентство.
Отмечается, что задержанный во Франции человек подозревается в поддержке ИГ ("Исламское государство
", ИГИЛ - запрещенная в РФ
террористическая организация).
Источник заявил Франс Пресс, что афганец, задержанный во Франции, может приходиться братом соотечественнику, задержанному в США, однако сотрудники прокуратуры не смогли подтвердить эту информацию.
Другой источник сообщил агентству, что изначально на юго-западе Франции по этому делу было задержано три человека, однако позднее двое из них были отпущены.
В среду американский минюст заявил, что афганца, проживающего в американском штате Оклахома
, арестовали за планирование теракта от имени ИГ в день выборов 5 ноября.