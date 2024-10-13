https://ria.ru/20241013/frantsija-1977812941.html

Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США

Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США - РИА Новости, 13.10.2024

Во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта в США

Французская полиция задержала 22-летнего гражданина Афганистана в рамках дела о подготовке в США теракта во время президентских выборов в ноябре, передает... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:42

2024-10-13T10:42

2024-10-13T10:42

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Французская полиция задержала 22-летнего гражданина Афганистана в рамках дела о подготовке в США теракта во время президентских выборов в ноябре, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление национальной антитеррористической прокуратуры Франции. "Французская полиция задержала 22-летнего афганца, связанного с соотечественником в США, который подозревается в планировании теракта в день выборов", - пишет агентство. Отмечается, что задержанный во Франции человек подозревается в поддержке ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация). Источник заявил Франс Пресс, что афганец, задержанный во Франции, может приходиться братом соотечественнику, задержанному в США, однако сотрудники прокуратуры не смогли подтвердить эту информацию. Другой источник сообщил агентству, что изначально на юго-западе Франции по этому делу было задержано три человека, однако позднее двое из них были отпущены. В среду американский минюст заявил, что афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени ИГ в день выборов 5 ноября.

https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html

https://ria.ru/20241009/terakt-1977078853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, сша, афганистан, исламское государство*, выборы президента сша — 2024