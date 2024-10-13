https://ria.ru/20241013/finlyandiya-1977807984.html

Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии

Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии - РИА Новости, 13.10.2024

Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии

Репатриантка Ольга Пеева, которая вернулась в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, рассказала РИА Новости о проявлении русофобии и пропаганды... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:34

2024-10-13T09:34

2024-10-13T16:16

россия

финляндия

рсфср

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Репатриантка Ольга Пеева, которая вернулась в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, рассказала РИА Новости о проявлении русофобии и пропаганды нетрадиционных ценностей в отношении ее дочери в стране. "С моей дочерью постоянно что-то происходило. Однажды она возвращалась с рисования, ей позвонил русскоговорящий учитель по живописи. Они разговаривали на русском языке. К ней подошел мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке, и приказал закрыть рот. Ребенку!" — сказала она, подчеркнув, что это не единственная история.В другой раз украинец вытолкал девочку из автобуса. Ребенок выпал из транспорта и разбил телефон, а нападавший ушел.Пеева переехала в Финляндию в 2014 году. По ее словам, с началом спецоперации отношение к россиянам там резко изменилось в худшую сторону. Весной 2024-го она подала заявку для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а уже летом вернулась на родину вместе с семьей — супругом и дочерью. По словам Пеевой, в финской школе, где училась ее дочь, ежегодно проводились конкурсы с номинациями из разряда "Мисс доброта" и "Мисс очарование", а потом появились такие же, но для детей, которые относят себя к ЛГБТ*. Кроме того, школьникам рассказывали, что причислять себя к этому движению — нормально. "Я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в этой среде. Я это не принимаю и не приму. В актовом зале собирали детей и рассказывали, что мальчик с мальчиком и девочка с девочкой — это нормально и не запрещено", — отметила она. Репатриантка добавила, что финны верят только своей прессе и сильно боятся президента России Владимира Путина. По мнению женщины, жителей соседней страны запугали. Она рассказала, что до начала спецоперации на Украине в Финляндию приезжали русские театральные коллективы, организовывались мероприятия, концерты, но сейчас ничего нет. "Там каждый день одно и то же. У меня был день сурка", — заключила репатриантка. С 1 января 2024 года указом президента ввели понятие "репатриант" — соотечественник, изъявивший желание принять участие в государственной программе, из числа: граждан России, постоянно проживавших за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года; лиц, которым в установленном порядке был оформлен выход из гражданства России на основании их добровольного волеизъявления; лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20240925/posol-1974540672.html

https://ria.ru/20240611/rusofobiya-1952099926.html

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финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, финляндия, рсфср, владимир путин