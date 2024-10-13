Рейтинг@Mail.ru
Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 13.10.2024 (обновлено: 16:16 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/finlyandiya-1977807984.html
Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии
Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии - РИА Новости, 13.10.2024
Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии
Репатриантка Ольга Пеева, которая вернулась в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, рассказала РИА Новости о проявлении русофобии и пропаганды... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:34
2024-10-13T16:16
россия
финляндия
рсфср
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934885270_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_df1b8d01b599757377355d587e9a4976.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Репатриантка Ольга Пеева, которая вернулась в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, рассказала РИА Новости о проявлении русофобии и пропаганды нетрадиционных ценностей в отношении ее дочери в стране. &quot;С моей дочерью постоянно что-то происходило. Однажды она возвращалась с рисования, ей позвонил русскоговорящий учитель по живописи. Они разговаривали на русском языке. К ней подошел мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке, и приказал закрыть рот. Ребенку!&quot; — сказала она, подчеркнув, что это не единственная история.В другой раз украинец вытолкал девочку из автобуса. Ребенок выпал из транспорта и разбил телефон, а нападавший ушел.Пеева переехала в Финляндию в 2014 году. По ее словам, с началом спецоперации отношение к россиянам там резко изменилось в худшую сторону. Весной 2024-го она подала заявку для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а уже летом вернулась на родину вместе с семьей — супругом и дочерью. По словам Пеевой, в финской школе, где училась ее дочь, ежегодно проводились конкурсы с номинациями из разряда "Мисс доброта" и "Мисс очарование", а потом появились такие же, но для детей, которые относят себя к ЛГБТ*. Кроме того, школьникам рассказывали, что причислять себя к этому движению — нормально. "Я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в этой среде. Я это не принимаю и не приму. В актовом зале собирали детей и рассказывали, что мальчик с мальчиком и девочка с девочкой — это нормально и не запрещено", — отметила она. Репатриантка добавила, что финны верят только своей прессе и сильно боятся президента России Владимира Путина. По мнению женщины, жителей соседней страны запугали. Она рассказала, что до начала спецоперации на Украине в Финляндию приезжали русские театральные коллективы, организовывались мероприятия, концерты, но сейчас ничего нет. "Там каждый день одно и то же. У меня был день сурка", — заключила репатриантка. С 1 января 2024 года указом президента ввели понятие "репатриант" — соотечественник, изъявивший желание принять участие в государственной программе, из числа: граждан России, постоянно проживавших за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года; лиц, которым в установленном порядке был оформлен выход из гражданства России на основании их добровольного волеизъявления; лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20240925/posol-1974540672.html
https://ria.ru/20240611/rusofobiya-1952099926.html
https://ria.ru/20241011/discord-1977500887.html
https://ria.ru/20240906/rusofobiya-1970996187.html
россия
финляндия
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934885270_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_608bd0b9f80c6e9925bc0fff02cedc22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, рсфср, владимир путин
Россия, Финляндия, РСФСР, Владимир Путин
Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии

Репатриантка Пеева рассказала о русофобии в отношении ее дочери в Финляндии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Города мира. Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Репатриантка Ольга Пеева, которая вернулась в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, рассказала РИА Новости о проявлении русофобии и пропаганды нетрадиционных ценностей в отношении ее дочери в стране.
«

"С моей дочерью постоянно что-то происходило. Однажды она возвращалась с рисования, ей позвонил русскоговорящий учитель по живописи. Они разговаривали на русском языке. К ней подошел мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке, и приказал закрыть рот. Ребенку!" — сказала она, подчеркнув, что это не единственная история.

Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Российский посол рассказал о бытовой русофобии в Албании
25 сентября, 09:40
В другой раз украинец вытолкал девочку из автобуса. Ребенок выпал из транспорта и разбил телефон, а нападавший ушел.
Пеева переехала в Финляндию в 2014 году. По ее словам, с началом спецоперации отношение к россиянам там резко изменилось в худшую сторону. Весной 2024-го она подала заявку для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а уже летом вернулась на родину вместе с семьей — супругом и дочерью.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию
11 июня, 08:22
По словам Пеевой, в финской школе, где училась ее дочь, ежегодно проводились конкурсы с номинациями из разряда "Мисс доброта" и "Мисс очарование", а потом появились такие же, но для детей, которые относят себя к ЛГБТ*. Кроме того, школьникам рассказывали, что причислять себя к этому движению — нормально.
"Я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в этой среде. Я это не принимаю и не приму. В актовом зале собирали детей и рассказывали, что мальчик с мальчиком и девочка с девочкой — это нормально и не запрещено", — отметила она.
Мобильное приложение Discord на дисплее смартфона - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Причиной штрафа Discord в России стала пропаганда ЛГБТ* и педофилии
11 октября, 03:04
Репатриантка добавила, что финны верят только своей прессе и сильно боятся президента России Владимира Путина. По мнению женщины, жителей соседней страны запугали. Она рассказала, что до начала спецоперации на Украине в Финляндию приезжали русские театральные коллективы, организовывались мероприятия, концерты, но сейчас ничего нет.
"Там каждый день одно и то же. У меня был день сурка", — заключила репатриантка.
С 1 января 2024 года указом президента ввели понятие "репатриант" — соотечественник, изъявивший желание принять участие в государственной программе, из числа: граждан России, постоянно проживавших за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года; лиц, которым в установленном порядке был оформлен выход из гражданства России на основании их добровольного волеизъявления; лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы России и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Посольство России прокомментировало обвинения в адрес финско-русской школы
6 сентября, 10:58
 
РоссияФинляндияРСФСРВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала