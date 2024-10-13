https://ria.ru/20241013/energodar-1977817739.html

Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме

Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме - РИА Новости, 13.10.2024

Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность станции и города к зимнему периоду, сообщается в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:49

2024-10-13T11:49

2024-10-13T11:49

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

запорожская аэс

росэнергоатом

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_09c58060e689f55c45cf5323f710aa31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность станции и города к зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС. Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Запорожскую станцию и встретился с руководством города и ЗАЭС. "В рамках визита губернатора мы обсудили техническое состояние станции, её готовность к зиме. Поговорили и о перспективах запуска АЭС, как только позволит обстановка", - приводятся слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-службой станции. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил также в своем Telegram-канале, что обсудил с Балицким ход подготовки к зиме и отопительному сезону. "Доложил ему о том, что с 15 октября в Энергодаре начнет производственную деятельность новое коммунальное предприятие, отвечающее за теплоснабжение, водоотведение и подготовку. Одним из учредителей этого предприятия является дочернее общество концерна "Росэнергоатом". Это значит, что у атомщиков будет возможность привнести в наш город не только стандарты культуры производства, но и привлечь инвестиции на модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры" , - написал Сеновоз. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240811/balitskiy-1965563849.html

https://ria.ru/20240809/energodar-1965272979.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, росэнергоатом, общество