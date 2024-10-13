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Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме - РИА Новости, 13.10.2024
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11:49 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/energodar-1977817739.html
Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме
Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме - РИА Новости, 13.10.2024
Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность станции и города к зимнему периоду, сообщается в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:49
2024-10-13T11:49
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
росэнергоатом
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность станции и города к зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС. Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Запорожскую станцию и встретился с руководством города и ЗАЭС. "В рамках визита губернатора мы обсудили техническое состояние станции, её готовность к зиме. Поговорили и о перспективах запуска АЭС, как только позволит обстановка", - приводятся слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-службой станции. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил также в своем Telegram-канале, что обсудил с Балицким ход подготовки к зиме и отопительному сезону. "Доложил ему о том, что с 15 октября в Энергодаре начнет производственную деятельность новое коммунальное предприятие, отвечающее за теплоснабжение, водоотведение и подготовку. Одним из учредителей этого предприятия является дочернее общество концерна "Росэнергоатом". Это значит, что у атомщиков будет возможность привнести в наш город не только стандарты культуры производства, но и привлечь инвестиции на модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры" , - написал Сеновоз. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240811/balitskiy-1965563849.html
https://ria.ru/20240809/energodar-1965272979.html
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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, росэнергоатом, общество
Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Общество
Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме

Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность города к зиме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность станции и города к зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Запорожскую станцию и встретился с руководством города и ЗАЭС.
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"В рамках визита губернатора мы обсудили техническое состояние станции, её готовность к зиме. Поговорили и о перспективах запуска АЭС, как только позволит обстановка", - приводятся слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-службой станции.
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил также в своем Telegram-канале, что обсудил с Балицким ход подготовки к зиме и отопительному сезону.
"Доложил ему о том, что с 15 октября в Энергодаре начнет производственную деятельность новое коммунальное предприятие, отвечающее за теплоснабжение, водоотведение и подготовку. Одним из учредителей этого предприятия является дочернее общество концерна "Росэнергоатом". Это значит, что у атомщиков будет возможность привнести в наш город не только стандарты культуры производства, но и привлечь инвестиции на модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры" , - написал Сеновоз.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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ЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСРосэнергоатомОбщество
 
 
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