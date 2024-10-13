Власти Запорожской области оценили готовность ЗАЭС и Энергодара к зиме
Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность города к зиме
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководство ЗАЭС и власти Энергодара обсудили готовность станции и города к зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Запорожскую станцию и встретился с руководством города и ЗАЭС.
"В рамках визита губернатора мы обсудили техническое состояние станции, её готовность к зиме. Поговорили и о перспективах запуска АЭС, как только позволит обстановка", - приводятся слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-службой станции.
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил также в своем Telegram-канале, что обсудил с Балицким ход подготовки к зиме и отопительному сезону.
"Доложил ему о том, что с 15 октября в Энергодаре начнет производственную деятельность новое коммунальное предприятие, отвечающее за теплоснабжение, водоотведение и подготовку. Одним из учредителей этого предприятия является дочернее общество концерна "Росэнергоатом". Это значит, что у атомщиков будет возможность привнести в наш город не только стандарты культуры производства, но и привлечь инвестиции на модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры" , - написал Сеновоз.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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