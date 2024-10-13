https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977845045.html
К боям за Дзержинск привлекли полк охраны Зеленского, сообщил военный
К боям за Дзержинск привлекли полк охраны Зеленского, сообщил военный - РИА Новости, 13.10.2024
К боям за Дзержинск привлекли полк охраны Зеленского, сообщил военный
Военнослужащих полка охраны Владимира Зеленского привлекли к боям за Дзержинск (украинское название - Торецк) в рамках ротации, доложил главе ДНР Денису... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:04
2024-10-13T17:04
2024-10-13T17:04
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денис пушилин
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Военнослужащих полка охраны Владимира Зеленского привлекли к боям за Дзержинск (украинское название - Торецк) в рамках ротации, доложил главе ДНР Денису Пушилину командир мотострелкового батальона с позывным "Остап". Пушилин посетил Дзержинск, за который продолжаются бои. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее видео. На кадрах глава ДНР заслушал доклад командира мотострелкового батальона с позывным "Остап". "Сегодня завалили "зайчика" МТМ-кой, 101-й полк охраны (Зеленского - ред.). Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули, на Дзержинск, то, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая", - рассказал командир. По его словам, все ротации ВСУ сейчас происходят из соседней Константиновки. Также командир доложил Пушилину, что ВСУ были вынуждены покинуть свои позиции в районе шахты "Северная" в Дзержинске. "Шахту "Северную", террикон был укреплен, мы решили не цепляться за террикон, красиво его обошли. И когда уже закрепились на вот этом рубеже, они просто отсюда ушли", - рассказал командир мотострелкового батальона. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977840463.html
https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945235099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, торецк, константиновка, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Торецк, Константиновка, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
К боям за Дзержинск привлекли полк охраны Зеленского, сообщил военный
Военный: полк охраны Зеленского привлекли к боям за Дзержинск в рамках ротации
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Военнослужащих полка охраны Владимира Зеленского привлекли к боям за Дзержинск (украинское название - Торецк) в рамках ротации, доложил главе ДНР Денису Пушилину командир мотострелкового батальона с позывным "Остап".
Пушилин посетил Дзержинск
, за который продолжаются бои. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее видео. На кадрах глава ДНР заслушал доклад командира мотострелкового батальона с позывным "Остап".
"Сегодня завалили "зайчика" МТМ-кой, 101-й полк охраны (Зеленского - ред.). Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули, на Дзержинск, то, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая", - рассказал командир.
По его словам, все ротации ВСУ
сейчас происходят из соседней Константиновки
.
Также командир доложил Пушилину, что ВСУ были вынуждены покинуть свои позиции в районе шахты "Северная" в Дзержинске.
"Шахту "Северную", террикон был укреплен, мы решили не цепляться за террикон, красиво его обошли. И когда уже закрепились на вот этом рубеже, они просто отсюда ушли", - рассказал командир мотострелкового батальона.
Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки
в ДНР.