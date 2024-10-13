https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977845045.html

К боям за Дзержинск привлекли полк охраны Зеленского, сообщил военный

К боям за Дзержинск привлекли полк охраны Зеленского, сообщил военный - РИА Новости, 13.10.2024

К боям за Дзержинск привлекли полк охраны Зеленского, сообщил военный

Военнослужащих полка охраны Владимира Зеленского привлекли к боям за Дзержинск (украинское название - Торецк) в рамках ротации, доложил главе ДНР Денису... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:04

2024-10-13T17:04

2024-10-13T17:04

в мире

донецкая народная республика

торецк

константиновка

денис пушилин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Военнослужащих полка охраны Владимира Зеленского привлекли к боям за Дзержинск (украинское название - Торецк) в рамках ротации, доложил главе ДНР Денису Пушилину командир мотострелкового батальона с позывным "Остап". Пушилин посетил Дзержинск, за который продолжаются бои. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее видео. На кадрах глава ДНР заслушал доклад командира мотострелкового батальона с позывным "Остап". "Сегодня завалили "зайчика" МТМ-кой, 101-й полк охраны (Зеленского - ред.). Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули, на Дзержинск, то, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая", - рассказал командир. По его словам, все ротации ВСУ сейчас происходят из соседней Константиновки. Также командир доложил Пушилину, что ВСУ были вынуждены покинуть свои позиции в районе шахты "Северная" в Дзержинске. "Шахту "Северную", террикон был укреплен, мы решили не цепляться за террикон, красиво его обошли. И когда уже закрепились на вот этом рубеже, они просто отсюда ушли", - рассказал командир мотострелкового батальона. Дзержинск (в 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.

https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977840463.html

https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945235099.html

донецкая народная республика

торецк

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, торецк, константиновка, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины