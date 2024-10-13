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Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 13.10.2024 (обновлено: 17:26 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977840463.html
Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска
Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска - РИА Новости, 13.10.2024
Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска
Российские военные скоро должны завершить освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщил глава республики Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:23
2024-10-13T17:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные скоро должны завершить освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. &quot;Посетил освобождаемый Дзержинск. Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики. &lt;…&gt; Полное освобождение Дзержинска не за горами&quot;, — написал он, разместив видео своей поездки в город.Глава республики также добавил, что уже удалось выяснить ситуацию с наличием в городе мирного населения и его морально-психологическим состоянием. "Есть понимание о примерных количествах мест в пунктах временного размещения", — отметил он. Кроме того, во время поездки главы ДНР в город состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.В августе подразделения группировки "Центр" освободили поселок Новгородское — один из крупнейших населенных пунктов Дзержинской агломерации и стратегически важный логистический узел. После этого Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в сложной ситуации на этом направлении.Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие этого населенного пункта облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html
https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, торецк, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска

Пушилин: бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение не за горами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные скоро должны завершить освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«

"Посетил освобождаемый Дзержинск. Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики. <…> Полное освобождение Дзержинска не за горами", — написал он, разместив видео своей поездки в город.

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Глава республики также добавил, что уже удалось выяснить ситуацию с наличием в городе мирного населения и его морально-психологическим состоянием.
"Есть понимание о примерных количествах мест в пунктах временного размещения", — отметил он.
Кроме того, во время поездки главы ДНР в город состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.
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Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие этого населенного пункта облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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