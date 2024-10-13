https://ria.ru/20241013/dzerzhinsk-1977840463.html

Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска

Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска - РИА Новости, 13.10.2024

Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска

Российские военные скоро должны завершить освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщил глава республики Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:23

2024-10-13T16:23

2024-10-13T17:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные скоро должны завершить освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Посетил освобождаемый Дзержинск. Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики. <…> Полное освобождение Дзержинска не за горами", — написал он, разместив видео своей поездки в город.Глава республики также добавил, что уже удалось выяснить ситуацию с наличием в городе мирного населения и его морально-психологическим состоянием. "Есть понимание о примерных количествах мест в пунктах временного размещения", — отметил он. Кроме того, во время поездки главы ДНР в город состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.В августе подразделения группировки "Центр" освободили поселок Новгородское — один из крупнейших населенных пунктов Дзержинской агломерации и стратегически важный логистический узел. После этого Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в сложной ситуации на этом направлении.Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.Взятие этого населенного пункта облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html

https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html

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торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, торецк, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность