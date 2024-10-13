Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Дзержинска
Пушилин: бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение не за горами
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные скоро должны завершить освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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"Посетил освобождаемый Дзержинск. Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Еще идут бои в городской черте, противник осознает, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики. <…> Полное освобождение Дзержинска не за горами", — написал он, разместив видео своей поездки в город.
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Глава республики также добавил, что уже удалось выяснить ситуацию с наличием в городе мирного населения и его морально-психологическим состоянием.
"Есть понимание о примерных количествах мест в пунктах временного размещения", — отметил он.
Кроме того, во время поездки главы ДНР в город состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.
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В августе подразделения группировки "Центр" освободили поселок Новгородское — один из крупнейших населенных пунктов Дзержинской агломерации и стратегически важный логистический узел. После этого Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в сложной ситуации на этом направлении.
Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие этого населенного пункта облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.